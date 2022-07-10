阿普航空／圖

也許是老人臉上用力到刻進皺紋裡的笑，也許對老人也是獨自用餐的孤寂，動了惻隱之心，又或者他真的只是想吃一口提拉米蘇，於是，他同意了。他在老人笑咪咪的注視裡，坐到了老人的那一桌。

兩份裝在盤子裡的蛋糕端了上來，他不想矜持，也不用矜持，拿起旁邊的叉子，切下一塊放進嘴裡。

「真好啊。」桌子對面的老人說，「看到年輕人能吃能喝、健健康康的樣子，讓我也覺得自己的胃口好了很多。」

他在心底啞然失笑。健健康康？對自己而言，那已經是遙遠到像上輩子一樣的事了。如果不是知道這塊蛋糕將是自己生命裡的最後一口甜，他也不會如此渴望想要吃到。

他記得那個宣判他命運的早上。持續半個月斷斷續續的低燒和牙齦出血，讓他的心裡有種隱隱約約的不祥預感。拿到化驗結果的那個早上，他正式墜入了無底深淵。

接下來的兩年他低調了很多，他想就這樣隱匿在人群裡就好。可他遲來的安分並沒有阻止下墜的速度。他很快對新的藥產生了抗藥性，身體狀況每況愈下，頻繁地出入醫院，讓他終於無法再工作。

他沒法再隱瞞父母自己的病情，可父母的反應卻讓他寒透了心。他們像對待瘟疫本身一樣鄙視著他。他還沒有哭，他們卻哭了，不是傷心，而是惡心。他們痛徹心扉，捶打著自己胸口問：到底上輩子是做了什麼孽，怎麼會生出這樣的兒子！於是他離開了，搬去了別的地方，沒告訴他們自己新的地址，也不再聯繫他們。反正在他們的心裡，他早就在那一天死了。

「年輕人，說出來你可能不信，三十年前，我也曾經像你一樣，一表人才的。」老人笑笑地說，「男人嘛，懂事總是晚，一旦皮相出眾，就很容易被女人寵壞。如果口袋裡再有幾個錢，那就更是得意忘形了。現在年紀大了，回憶起往事來，心裡總有些遲來的歉疚，覺得自己欠了別人很多。」

他細細品著嘴裡的蛋糕，聽著，沒有說話。

「你別看我現在這樣，年輕的時候也是很狂野的，身邊的姑娘一個接著一個。」老人的口氣一轉，「但現在我的身邊卻一個人也沒有。」

「您沒有結婚嗎？」他問。

「有過很多次機會可以結婚的，但那個時候還不想安定，所以都錯過了。花園那麼大，一株株、一朵朵，爭奇鬥艷的，我只想訪艷，不想成家。花了很多時間、很多錢在花花草草上，最後她們厭倦了我，我也厭倦了她們。到了後來，放眼望去，覺得她們都差不多。我自己也想通了，原本就是等價交換……但也有例外，有過一個姑娘，她應該是特別愛我，在我身邊等了我好幾年，想要和我結婚。期間我的身邊一直沒有斷了女人，可她就是那麼默默地等著。終於有一天，還是心灰意冷地離開了。又過了幾年，我的投資 失敗，虧掉了所有的錢，房子也賣了，圍在我身邊的女人們也都走了。這個時候，我卻突然很想安定下來。想要每天在外面忙完之後，回到家裡會有人等著我。」

老人笑了，「很混帳是不是？但是當時就是這麼想的。可是沒有人啊！我已經是窮光蛋了，哪個女人還會要我？」

他安靜地聽著。某種程度上，他和老人年輕時真的很像。

「後來我就想起了她了。我想她那麼愛我，如果我現在去求她，她會不會接受我？我就開始去找她。」

「找到了嗎？」

「找到了，不光有她，她的身邊還有一個小孩子。聽那個孩子叫她媽媽，我嚇了一跳，看那個孩子的年齡，也就是兩三歲的樣子，我在心裡暗暗盤算，然後驚喜地發現，那個孩子很可能就是我的。我在暗中觀察了他們好幾天，越看那個孩子，越覺得孩子長得真的很像我。我當面問她，她也承認了，說孩子就是我的。她說離開我之後，她就發現自己懷孕了。她不捨得把孩子做掉，也因為確實愛過我，所以想要留下一個我們相愛過的證據，所以她把孩子生了下來。我欣喜若狂，覺得自己有家了。誰知面對我提出想要和她結婚的請求，她卻拒絕了。但是她同意我每個周末見孩子一面。那段時間算是我離安穩的家庭生活最近的時刻了。周一到周五，我安安分分地上班。周末的時候，我就帶著好吃的、好玩的，去她那裡看兒子。我們一起帶著孩子去遊樂場、去動物園 。我還給他們母子拍了很多照片，孩子也漸漸地跟我親近了起來。他胖乎乎的小胳膊抱著我的脖子，叫我爸爸的時候，我真的覺得自己是世界上最高興的人了。她對我的態度雖然一直如陌生人般的客氣，可我覺得，只要我能每個周末都見到她和孩子，假以時日，總能再次打動她的。但這樣的日子也只過了不到兩年而已……」（二）