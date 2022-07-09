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G20無聯合聲明落幕 俄外長退席抗議 批跟西方沒啥可談

殺死星河（七○）

桑文鶴

黃義濤沒有撒謊，楊四也沒有撒謊。楊四是躲去了南方，但沒有投靠到什麼電信詐騙的團夥裡，而是躲在小縣城裡打零工。警方很快找到了他，他也很快交代，說他舅舅說過，弄死過三個，可他只見過最後一個，而且也只是參與了拋屍。警方很快就把楊四的舅舅做為此案的重要嫌疑人通緝，一個月以後，在音袖山的一座寺廟裡找到了他。

犯罪嫌疑人姓施，叫施敬卓。一米六的個子，其貌不揚。他的確曾是個送外賣的。他是個心思縝密又錙銖必較的人，他有一個本子，專門記錄下給他打差評的顧客的地址。然後隔上幾個月，等當事人早就不記得有過這件事時，他會在半夜的時候往人家的門口扔大便，或者往窗戶扔爛磚頭。當然他也不傻，記錄下地址的時候，他會專門標注，這家人的門口有攝像頭、這家裡有條愛叫的狗等。

曹正星看過那個本子，裡面密密麻麻地記錄了這麼多年所有給過他差評，或者他認為在言語上奚落過、諷刺過他的人。這裡面就有在業惺道水渠旁的草叢裡被發現的周溪和在東茵山上被發現的譚靖瑩，還有最後一個被發現的蒙歡。殺人工具是一條由三根充電器電線編成一股的繩子。

施敬卓說自己一開始也沒想殺人，殺周溪算是心血來潮。她給自己留了一條近百字的差評，把自己羞辱得體無完膚不算，還專門打電話到餐館投訴。其實當時自己只是晚到了一點而已，而且已經跟她解釋過，遲到的原因是因為來的路上有大車發生了車禍，交通一時堵塞。可她還是毫不留情。

他忍了下來，過了大半個月，他趁天黑丟了一堆剩飯、臭西瓜皮什麼的在周溪的門口。（七○）

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