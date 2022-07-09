沙心說：「我喜歡二樓，窗外就是一樹白蘭花，開花時整個房間都飄著香氣，看房時一眼相中了。當時房仲告訴我，現在的小區種櫻花、桂花多，白蘭花還真少見。」

阿麗說：「你看你蠢不蠢，一棵樹就把你騙了。」

沙心有白蘭花情結，隱約傷感的心事她沒有跟阿麗分享。她只是說：

「在我老家，到處都能見到白蘭花樹，就連公廁旁邊都有，但是上海不常見。不過到了夏天，上海街頭有賣花的阿婆用鐵絲把白蘭花串起來，我喜歡聽她們吳儂軟語賣花的聲音。對了，艾草也來上海了，她的舞蹈工作室就開在小區附近，我過些日子會去她的工作室上班。」

阿麗問：「幹麼不創建自己的工作室？」

沙心說：「投入精力太大，我想多陪陪安琪。」

沙心本來計畫把父母接到上海，但是父母一見她，就劈頭蓋臉數落她的不是，根本就不該離婚！還說什麼：有本事的男人三妻四妾又怎樣？只要他對你好，定時拿錢回家，你管他在外面做什麼。

沙心跟父母理念不同、三觀不合，爭論只會激起矛盾。沙心知道，錢坤給父母在老家買過一套別墅，對老人和顏悅色，很是尊重，他們總是記住他的好。當然，錢確實是個好東西。

白蘭花開了、白蘭花謝了，兩年的時光悄無聲息遠去。但是2020年來了，病毒成群結隊、張牙舞爪，沒完沒了地禍亂人間。那個期間，中國用嚴防死堵的清零方式，給了人們安詳和正常。

沙心對阿麗說：「幸好我回國了！美國疫情 好恐怖，每天的確診人數直上雲霄，你要小心哦。」

阿麗說：「沒你說的那般可怕。你在美國待過，還不知道這個國家的特色？最喜歡無限度誇張災難，為什麼？為聯邦政府 的補助唄。」（一六）