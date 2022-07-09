何韻一點情面也不留：「過不下去就散夥，結婚證又不是生死契約，你這樣小動作還指望我媽沒反應？」

老何給女兒訓得無話可說，究竟怎麼走下一步，他其實根本沒打算。以前老覺得柳晚意強勢操縱一切，可沒有了她的安排，老何居然有些無所適從。

去探望崔琳的孩子，最初老何也沒有想其他，雖然希望可以在崔琳面前逞英雄。手筆忘了輕重，事後老何已經開始反思。這一生對自己都沒有這麼大方過，卻平白無辜地給了別人的兒子，不心疼是假。同時崔琳的反應也超出預期，瞬時柔情萬丈，彷彿老何是她久候的摯愛。柳晚意的激烈對抗在這些相較下，簡直成了無形奪命追魂掌。

老何理虧，賭氣回國內，有想像的暢快，也有很多不快。展開一下藍圖，和崔琳在一起，崔琳有子，而且真過來加拿大 ，什麼工作也做不了。崔琳彷彿是超市的緊俏商品，不零賣，組合一起高價銷售。老何看著那一堆附加折價巨高的贈品，難免左思右想。他習慣於事情一糾結就由柳晚意負責拍板，如此事態和角色的換位讓他無處可逃。

柳晚意反反覆覆地跟何韻述說事情的來龍去脈，後來何韻對事件都倒背如流。何韻開始還勸，之後拿著電話不掛不聽，任柳晚意在另一端肝腸寸斷。不管喜劇、悲劇、情境劇，重複多次之後只讓人厭煩。柳晚意繞在其中不知其味，只覺女兒冷漠。

柳晚意也騷擾朋友，而且朋友幾乎都站她一邊，責怪老何的忘恩負義，紛紛出主意如何讓老何淨身出戶，同時她們也不忘指出柳晚意的不恰當之處。柳晚意看著她們比自己還激動的神情，有些恍惚。（一三）