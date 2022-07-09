阿普航空／圖

他知道，今天會是他在這人世間的最後一天。

因為有了這種覺悟，這個上午在他的眼裡，反而變得從容了起來。他打開衣櫃，找出自己最好看的一套衣服換上。最後一天了。他望著鏡子裡剛剛被自己洗過的臉。還是英俊的，他在心裡想，然後又被自己的這個念頭逗樂了。已經死到臨頭了，卻還是這麼自戀。他明白，就是自己的這份自戀把自己弄到了今天這樣的田地。

算了，無論怎麼樣都無所謂，他早已經跟自己和解了。桌子上擺著好幾個藥瓶，他每天都得從那幾個瓶子裡，倒出五顏六色的藥丸來吞掉。可今天，他沒動那些。沒意義了，他也不想再依靠那些東西，才能繼續苟延殘喘下去。

只是在出門前，他還是用了一些外敷的膏藥，那也只是治標不治本，緩解皮膚潰爛帶來的痛苦而已。畢竟潰爛的地方太敏感，他儘管盡力忍耐，可走起路來的姿勢，還是看起來異常奇怪。最後一天了，他只想不引人注意地隱匿在人群裡，也想保持最後一日基本的體面。

一出門，冬天的風迎面而來，風裡有暴雪將至的壓迫感。他沿著路一直走，繞進了附近的公園，公園裡光禿禿的。北方的冬天，一直都是灰濛濛的，一點美感也無。如果是以前的自己，肯定不會在這樣的天氣出門，如果不是穿著體面的西服在寫字樓裡工作，那就縮在家裡客廳的暖桌下面，手邊還有著軟綿綿、香噴噴、熱乎乎的姑娘。

那個時候，他是公司裡的精英，日本 名校畢業，受聘於日本名企，回國時的身分已經是日企派遣回來的中層管理人員。他能說會道，左右逢源，是公司裡的社交達人，皮相也生得好，走到哪裡都不缺女人。他沒有想過安定，只想好好享受。於是那幾年他過得春風得意，快活無比。

人生是從三年前開始變的。這三年裡，以往的風光漸漸消失，最後就連最基本的正常生活也開始變得遙不可及。痛苦越來越大，他終於還是決定不再繼續了。

對於這最後一天，他沒有什麼具體的計畫，只是想出去好好看看。現在住的地方離自己小學時念過的一所學校不遠。路過的時候，他在學校的圍欄邊駐足，裡面孩子們的歡聲笑語讓他神往。他在這裡也是有過美好的童年時光的。

小學的時候，他跟隨做生意的父母東奔西走，時常得搬家。小學六年，他念過四所學校，只有在這一所，他度過了安穩的兩年，也讓他在成年後每每回憶起小學時代時，有了一段並非碎片的安穩的記憶。

父母的生意越做越好，高中畢業的時候，他們已經有能力送他直接出國讀大學了。可從小他們陪自己的日子不多，自己還是奶娃娃的時候，家中的長輩已故，他們只能請了保母照顧他。他再大一點，就多次被總是很忙的父母獨自留在家中。

後來，他長成了頎長俊秀的少年，父母也有了更多休閒的時間。他們在這個時候意識到了自己對他的疏忽，想要接近他、了解他，卻為時已晚。於是，心有愧疚的他們只能不停地給他錢。他用那些錢裝點自己，也努力學習，沒過幾年，相貌英俊、談吐不俗的他就成了女孩子們眼中的高質量男性。他望著那些初入社會的女孩們為了吸引他的注意而做出的笨拙努力，心裡充滿了志得意滿的自信。

他回想著自己人生裡那些閃過金光的時刻，它們如一團灰燼裡被撩撥幾下時，依舊能發出瞬間微光的殘渣，讓他已經死寂的灰暗心底，現出了一兩秒鐘的光彩。

就這樣一路晃著，沿著路走了很久，不知不覺已經到了下午飯點的時間了。中午的時候，他沒有吃飯，口裡的潰瘍讓他沒有胃口。但此時此刻，他感覺自己肚裡空空，被胃酸腐蝕的滋味並不好受，而且他也不想餓著肚子去死，那樣未必太慘。出門時，他帶上了自己所有的錢。他想著，最後一餐了，得去吃點好的。

進了街邊一家看起來還不錯的館子，要了牛排、點了紅酒，一個人津津有味地細嚼慢嚥。快吃完的時候，侍應生過來輕聲細語地問他，是否需要飯後甜點。侍應手裡的甜品單看起來很是誘人，可他知道自己身上所有的錢加起來，也只夠付牛排和紅酒的錢，恐怕想要拿出小費都是難事。

正想要拒絕，坐在旁邊那桌的老人卻突然說話了。他向侍應生要了兩份提拉米蘇蛋糕，然後問：「能拜託您和我一起吃甜品嗎？」

他正想拒絕，老人又開了口：「我明天就要離開這裡了，這是我在這裡的最後一頓飯。但是我找不到可以和我一起吃飯的人，覺得自己挺可憐的。」老人的臉上掛著一個不好意思的笑，「我想請您吃蛋糕，您能陪我聊一聊嗎？不用很久，一會就好。」（一）