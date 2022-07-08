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岸田文雄記者會數度哽咽：安倍情況危急

刺殺安倍晉三嫌犯認了：對前首相不滿 打算殺死他

殺死星河（六九）

桑文鶴

孫白楊抬手又叫了一瓶啤酒，擰開了以後，直接對著瓶子喝了一口。「她那個男的不是個東西，大她十幾歲，有幾個臭錢，長得像頭豬。從結婚第一年開始就出軌，在外面養了好幾個蜜，後來把其中一個給弄懷孕了。那個蜜找人查出來，肚子裡的是個兒子，就開始逼宮了。」

曹正星聽著，心裡不是滋味。他很想把話題轉移回黃義濤的身上，可戚綿畢竟是自己先提起的。

「當時我太小了，什麼也不懂，傷害她太多了。」曹正星說。

孫白楊沒反駁他，也沒安慰他。他繼續說：「年輕的時候，誰沒做過幾件荒唐事呢？」他抬起眼睛看著曹正星。他說：「對不起啊，當年把你打了一頓。你知道我一直喜歡戚綿。但我那個時候也是個混蛋，什麼也給不了她。」

曹正星問：「那現在呢？」

孫白楊搖了搖頭，「不可能了。我們早就是兩條路上的人了。」

孫白楊仰脖喝完瓶中的啤酒，他說：「我那個表弟呢，從小是我看著長大的，不是什麼好材料。我知道，他這次即使能保住小命，也得在裡面待上挺長的時間。就是他檢舉揭發的這事，能不能算成是立功表現？」

曹正星說：「你放心，只要他提供的線索屬實，他又積極配合我們調查，我們會如實向上級反映他的表現。到時候量刑，會做為參考的。」

孫白楊點點頭，他說：「你剛一進派出所，我就認出你來了。我就告訴黃義濤，交代問題的時候，你就只能給那個濃眉大眼的警察說。我也不明白自己為什麼會那樣說，我只是覺得，我是可以相信你的。」

曹正星跟著苦笑了一下。他沒有再說話。（六九）

警察

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