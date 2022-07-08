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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

白蘭花開（一五）

孟悟

「我的賠償呢？」

「你還想要賠償？這離婚是你主動提出來的！」

沙心的聲音不緊不慢：「我曾在全國體操比賽拿過名次、在全國舞蹈比賽拿過大獎，我本有美好的前程。與你結婚這些年，我青春受損還是次要，你極其變態的婚內出軌，給我嚴重的心理傷害。我律師朋友有充分的證據，可以在法庭上呈現。」

錢坤知道了，沙心背後有高人。他的時間貴如黃金，打官司根本耗不起。再說了，他在國內也算是有頭面的人物，上過電視和雜誌，絕不願家中的雞飛狗跳成為媒體的八卦流量。他只能讓沙心報一個數，看能不能當面成交。

沙心似乎早有籌謀，她很乾脆：「上海的別墅歸我，你再付一百萬美元，我們就兩清了，否則我們走法律。」

錢坤鐵青著一張臉，低頭半捏拳，沉默了五分鐘，終於點頭成交。這樣也好，沒有撕破臉，也沒讓律師賺錢，以後彼此還能當個熟人。

兩個月後，沙心帶安琪回到上海的家。阿麗在微信裡提醒沙心：「那別墅千萬別賣，還有升值空間，我回上海還想住你那兒。」

沙心笑道：「離婚前你是我的軍師，現在我是自己的軍師。」

沙心的別墅賣了六千萬，然後拿出六千萬，在靜安區的一處高檔小區，購置了一套四居室。沙心對阿麗說：「這裡綠樹蔥蘢、環境優雅，去哪兒都方便。我不喜歡住大別墅，也不喜歡開車，安琪的國際學校走路就可以到。」

阿麗一口斷言說：「你房子買貴了，我小學同學的房子跟你小區同個檔次，錢沒有你的多，面積比你的大、樓層比你的好。」（一五）

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