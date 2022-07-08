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安倍晉三中彈／槍手是前自衛隊隊員 聽演說時還一起拍手

安倍晉三中彈 背後突竄白煙 40歲男嫌持霰彈槍襲擊

柳晚意（一二）

夏嫿

她百思不得其解，也沒有見到老何給自己添置什麼。等柳晚意知道那是給崔琳的孩子，她非常震驚，震驚得都忘了憤怒和傷心。當她跟旗袍隊好友述說時，那口氣和表情像極了看到了六月飛雪的夏蟲。

隊友義憤填膺：「我當時就說了，不能放老何一個人回國。你看吧，惹出這麼大的事情。只要老何心思動搖，你地位就不保，正好人家可以登堂入室，到加拿大一家團圓了。」

柳晚意又吃了一驚，她還沒有聯想到這件事情可以延伸的後果。

老何反嗆：「人家來自單親家庭的孩子出國求學容易嗎？我不過是盡長輩地主之宜！」

柳晚意冷笑：「這世間誰容易？你慈悲為懷是要拯救天下蒼生，那為什麼對你老婆絕情絕義？當年我沒收入，你三天兩頭擺臉色，現在拿我的錢去做好人？」

老何也生氣：「且不說男女平等，難道你就不該賺錢補貼家用？拿你的錢我還不至於……」

「我想問問哪國風俗，已婚男人給別人家單身女人的孩子大筆花錢，後面是不是學費也要你來出？你要是直接把這女人娶進門的話，孩子不算留學生，學費省很多！」柳晚意的嘴從來就是一把利刀。

老何搖頭：「你真是不可理喻的市井婦人。」

柳晚意更氣：「去找通情達理、善解人意的呀！」

大吵了幾次後，老何真的訂機票不聲不響回國了。暑假期的機票，平時價錢的三倍。看來老何大約真的深陷情網了，柳晚意成了名副其實氣急敗壞的市井婦人。

6

柳晚意惡狠狠在電話裡罵老何，罵得老何關機躲避。老何跟何韻抱怨：「你媽這是非逼著我做點什麼實質的事情，才對得起她。」（一二）

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