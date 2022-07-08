顏寧儀／圖

兩人終於見面時，都覺得自己沒有什麼好對彼此述說的了。

兩人都覺得自己已經通過圖表、音樂和電子郵件，說完了心裡話。

「是不是很刺激？」作曲家先打破沉默。

「什麼很刺激？」交易員臉紅了。他在視頻背後很冷靜，但當面說話很害羞。

「所有的一切。市場、交易、作曲、我們的相遇和相會。」

「是的。你居然用音樂抓住了市場趨勢。」

「我覺得我是抓住了你！」

交易員又臉紅了。然後他慢慢說：「你的音樂充分表現了市場的起伏，很令人興奮。」

「對我來說，真正令人興奮的是樂曲結束後的沉默、市場波動後的寂靜。」

「那不就是我們相遇的空間嗎？」交易員放鬆了。

「是啊！」作曲家點點頭。

他們倆都笑了。

兩人在一起之後，作曲家有了更多的錢，交易員有了不是錢的財富。但他們都知道，真正的寶藏是他們彼此之間的默契。

「讓我們一起經歷風風雨雨吧！」交易員說。

「你是在向我求婚嗎？」作曲家問道。

「是吧！」交易員第三次臉紅。

「當我們在一起時，一切都是和諧的，波浪的起伏不是顛簸，只是把和弦拆開來演奏，變成琶音而已。」

「這是答應的意思嗎？」

「你喜歡說：『一切都在波動。』我喜歡說：『一切都很安穩。』」作曲家停頓了一下，然後說：「是答應的意思啦！」

3 小偷與殺手

他曾經是一個不失誤的殺手。她曾經是一個不失手的小偷。他們都在自己的行業中表現傑出。

在他們相遇之前，殺手殺人、小偷盜竊。

不了解情況的人可能會問，他們為什麼要做這些。但他們從來沒有對彼此提及，自己在職業方面的選擇。

有一天，小偷正準備行動的時候，震驚地看到自己的目標被擊倒。

一顆子彈不知從哪裡飛來，直接進入偷竊目標的頭部。

雖然小偷不認識凶手，但她知道被擊斃的男子通過販毒等非法手段，賺了很多錢。她的偷竊對象都是此類人士，儘管她並沒有因此認為偷竊是正當的事。

「了不起！技術絕佳！」小偷對凶手的欽佩勝過對死者的憐憫。

小偷躲在一條小巷裡，很想知道剛才開槍的人是誰。

她等了大約五分鐘，看到一個英俊的年輕人走過，打扮很普通。

小偷對周遭的感知力比一般人敏銳，她的雷達馬上告訴她，這就是那個殺手。

小偷迅速繞道，來到她預測年輕人將會穿過的十字路口。

她想確定自己能經過殺手面前，並且讓他注意到自己。

在交通燈快要變綠的時候，小偷比殺手預先走到路口。

殺手感覺到小偷刻意安排的巧遇，心裡偷笑了一下。他面無表情地走向小偷，但是心裡早就被她的美麗吸引。

小偷突然看到一個目標在逼近，不想錯過這個機會，轉身走了幾步，「颼」一下就偷走了那個人的錢包。

她再回到路口，燈已變綠，殺手到了街對面。

她看出來了，他顯然在等她。

殺手目睹了小偷的行為。只有他這樣敏銳的眼睛，才能注意到像她這樣敏捷的動作。

「精彩絕倫！」殺手除了被小偷的美麗所吸引，還欽佩她的專業。

小偷和殺手陷入愛情，儘管他們都不願意。

他們生活在一起，事業有成、生活安逸，豐饒不缺，現在還有了伴侶。兩人都覺得，人生不能再美好了。

但在輝煌的表面下，麻煩正在醞釀。

小偷暗暗為她的性命安危擔憂，因為她和一個殺手生活在一起。「雖然他現在很愛我，但我怎麼能確定，將來他不會把我做為他暗殺的目標？」

殺手暗暗為他的資產遭竊而發愁，因為他和一個小偷住在一起。「雖然她現在很愛我，但我怎麼能確定，將來她不會捲走我所有的財產，然後消失呢？」

「我們該怎麼辦？」情侶們對彼此表達了自己的顧慮。

小偷說：「我可以放棄我的行業。」

殺手說：「我也可以不再接任務。」

兩人都認為這是一筆好交易，儘管他們同時也懷疑，這個交易是否能有效解決他們的問題。

兩人都沒有實現承諾。

第二天，小偷消失了。她想測驗一下，自己是不是能忍受一個星期見不到她的情人。假如可以，她就離開殺手。

殺手把他所有的值錢物品，都鎖在另一棟房子裡，只把他認為沒有價值的東西留在家裡。他以為，這樣他就能放心地和小偷在一起。

不到一天，小偷就回來了，因為她非常想念殺手。

殺手見到他以為已經失去的情人回來，馬上取出一大筆錢，帶著情人去豪華旅行。

這對情侶發現，他們早就已經拿走對方僅存，除了愛以外的東西。

小偷偷走了殺手的冷漠。殺手銷毀了小偷的自尊。

剩下的，沒法偷、沒法殺。

情侶們旅行回來後，徹底拋開了他們最熟練的本事。他們甚至沒法想像自己以前的樣子。

小偷和殺手第一次感到自由，因為他們成為了真正的戀人。他們不僅是彼此的戀人，而且有了透視愛的能力。

他們不再是小偷和殺手。他們無所畏懼地生活在寧靜、富饒的天地裡。（下）