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殺死星河（六八）

桑文鶴

曹正星沒有接話，他還在等著孫白楊的答案。孫白楊算是自己和戚綿最後的交集了。在那次墮胎手術之後，戚綿就從曹正星的世界裡消失了。他自己因為內疚和害怕，有兩個月都沒有主動找過戚綿，戚綿也沒找過他。

後來，他覺得自己還是得給這段故事一個結束，給戚綿一個說法，或者，做一個正式的道歉。可是，舞蹈班的人說戚綿早就不跳舞了，戚綿家裡的電話也一直沒有人接。

他敲戚綿家的門，敲了很久，才有住在對門的鄰居隔著防盜門說：「別敲了，搬走了，不在這住了。」

他問人家：「知道搬到什麼地方去了嗎？」

鄰居說：「不知道。」然後關上了門。

曹正星黯然神傷地離開了。三天後，他被一夥人堵在了一個巷子裡。這些人似乎早有準備，領頭的那個個子很高，留著長髮，旁邊的人都叫他二哥。這個人沒怎麼跟他廢話，上來就給了他一拳。曹正星倒在地上的時候，感覺有一股血湧進了嘴裡。

那夥人離開前，其中的一個人警告曹正星讓他以後小心些，這次就是有人看他不順眼，專門找人收拾他的。

曹正星掙扎著問：「是戚綿嗎？」那人冷笑了一聲，然後離開了。

被打的事他沒有告訴任何人，他自己去附近的小診所，進行了簡單的處理。別人問起來，他就說是路上有人打架，他去拉架，結果被誤傷的。

孫白楊夾了一筷子菜，扔進嘴裡，結果沒接住，菜掉在了桌子上。他想再夾，筷子快伸到盤子裡了，還是算了。他放下筷子，看著曹正星。

「我和戚綿沒聯繫了。上一次有她的消息還是兩年前吧，聽別人說她離婚了。自己帶著兩個孩子過，倆女兒，是雙胞胎。」（六八）

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