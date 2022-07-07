沙心開始胡思亂想，當初若是自己有耐心，控制住不滿情緒，等待奧運 結束、等待海天歸來，那現在的新娘一定是我！海天雖然有缺點，但誠實負責，對人、對事都很專注。當年的他專注奧運金牌，現在的他專注家庭、愛人，可惜我沒有福分、緣分等到他。

沙心情緒低落，錢坤根本不關心。他依然享受妻妾成群，享受各地行宮的張燈結綵。沙心生日那天，得知丈夫在阿拉巴馬州 又開了一處行宮，這消息還是二前妻洩漏給她。

錢坤在某商業晚宴上認識了一個女富豪，女富豪手上有「頁岩石油 」的開採工程，工程地點就在阿拉巴馬。錢坤知道，頁岩石油的開發已經改變了美國的命運，讓美國從石油進口國變成了出口國，有底氣隨時踢掉中東諸國。錢坤知道進入頁岩石油開採已經晚了一步，但還是想進去混混。

女富豪江環環並不是白手起家，她因為老公突然心臟病發作，繼承了幾十億美元的遺產。環環從前是京城的模特兒，如今四十多歲，依然風韻猶存，跟錢坤的合作從談判桌到床上，一切如魚得水般自在。兩個前妻很快跟環環成了朋友。沙心不生氣，也不憂鬱，她看到了機會。她直接跟錢坤談：我要離婚，你的所作所為破壞了婚姻，給我巨大的心靈傷害。

「你有什麼傷害？在家裡當闊太太，衣來伸手、飯來張口。看看矽谷那些養家的女人有多辛苦，公司、家庭兩頭受氣。」

「她們至少有獨立和尊嚴。」

「行，我給你獨立和尊嚴，你要什麼條件？」

「我要帶安琪回國，把上海的別墅給我。」

「上海的別墅你可以住，直到安琪長大成人。你們的生活費，還有安琪的學費，我會準時打在你的帳上。」（一四）