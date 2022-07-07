我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

柳晚意（一一）

夏嫿

老何故技重演，裝作不在意地問起崔琳的私生活。崔琳輕聲說：「離了，升官、發財、換老婆不是你們中年男人的三部曲？」

老何暗自驚訝，崔琳也會牙尖嘴利。只不過她的和柳晚意的不同，她即便這樣，依然惹人憐愛。

老何彷彿不為崔琳做點什麼，就對不起自己似的。尤其他知道崔琳的兒子剛到加拿大上大學後，他彷彿攬到了巨額訂單的銷售商那般開心。老何迫不及待地想回加拿大，實現他對崔琳許下的諾言。

柳晚意在那次旗袍表演賽中，得了最佳人氣獎，她喜出望外，緊緊地抱著獎杯，一遍一遍回憶台下熱烈的歡呼掌聲。有人居然把花送到了後台，還有熱辣辣的目光，她有一不小心走錯了季節的感覺。她也沒有想到，他們夫妻如此同步，身處太平洋那一岸的老何也一腳踏進了感情的春天。彼此想到對方時，都不由自主地生出若是對方不存在、依然年輕的美好願望。

人仰馬翻的勞累和興奮，讓柳晚意歇了好些天才緩過勁，這時候老何也從國內回來。柳晚意迫不及待地跟他分享自己的高光時刻，老何心不在焉，彷彿惆悵滿懷。他連著去看望了崔琳孩子幾次，很熱情地表達了長輩的關切之情。

崔琳聽說老何的舉動後很感動，主動聯繫老何，把自己這半生欲言又止的話全倒了出來，失敗的婚姻、失敗的人生、孤獨的生活。中間梨花帶雨，哭得抽抽搭搭。一瞬間老何認為救贖崔琳於水火中，是自己不可推卸的責任。

柳晚意開始沒有察覺，後來發現老何信用卡帳單一再高漲，細看卻是男士用品和衣服、餐館吃飯之類的。（一一）

加拿大 信用卡

上一則

追父腳步當警察 台女大生邊求學邊備考 一舉拿狀元

下一則

我最喜歡的活動

延伸閱讀

加州參議院第57號法案 6月1日將重會議會引發爭議

加州參議院第57號法案 6月1日將重會議會引發爭議
美加猴痘病例增加 芬蘭出現首例

美加猴痘病例增加 芬蘭出現首例
多倫多學校附近有人攜槍上街 警方開槍嫌犯受傷

多倫多學校附近有人攜槍上街 警方開槍嫌犯受傷
強烈風暴襲加拿大東部 釀4死

強烈風暴襲加拿大東部 釀4死

熱門新聞

黛安∕圖

千金小姐成女傭（下）

2022-06-29 02:02

尋找老伴

2022-07-01 02:00
董尼德表示，面對中國，台灣角色無比重要，不僅因民主，也是由於半導體與台積電，並認為中國對台不會輕舉妄動。（中央社）

撰書揭中國掠奪戰 法記者：北京無法讓我噤聲

2022-07-02 21:59

醫師辭職記

2022-07-02 02:01
甘和栗路∕圖

黑貓老了， 為什麼不會變白貓？

2022-07-04 02:02

假骨董與無價寶

2022-06-30 02:01

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎