顏寧儀／圖

1 工匠與詩人

有一個工匠寡言少語，最常說的是「沒有」。

工匠到詩人家修理她的籬笆，詩人說：「這裡有一個洞，請你補上。」

工匠說：「沒有。」然後把洞設計成一個小窗，在裡面擺了幾株仙人掌。

「妙啊！」詩人讚：「洞非洞、籬笆非籬笆，一片風景，好看實用。」

詩人隨後把工匠帶到閣樓，讓他檢查一扇窗戶。

「我打不開這扇窗。幫我看看是什麼問題，卡住了，還是壞掉了？」

「沒有。」工匠說著，解開窗鎖，輕鬆地推開窗戶。

「哦！是這樣開的？我沒發現那裡有個機關！我是冬天搬進這個房子的，昨天才試著打開它，因為在花園裡感受到了春天的氣息，想把春風從這裡放進來。」

工匠笑著搖搖頭。

「多美麗的景色！」詩人把頭伸到窗外。

她把頭伸回來的時候，看見工匠背對著窗，頭轉來轉去像在欣賞室內裝潢。

「發現別的問題啦？」詩人問。

「沒有。好風景。」工匠終於說了長一點的一句話。

詩人覺得，工匠也是個詩人。

「你寫詩嗎？」她問。

「沒有。」工匠說。

「你不寫？」

「沒有。」

「那是寫了一首叫〈沒有〉的詩？」詩人玩笑地問。

工匠眨眨眼說：「沒有。『一會兒沒，一會兒有。』『沒、有。』『沒？有。』」

「好濃縮，好引人深思啊！這不是詩了，是『經』！」詩人笑道。「我覺得寫詩用的字已經夠少了，你比我用得還少。」

最後，詩人請工匠幫她修補整頓一下花園裡的菜圃。

工匠把菜都種好之後說：「沒，有。」

「現在看不出來，過幾天就會發現小苗啦！」詩人解讀。

工匠把水桶裡的水倒在菜圃裡，然後指著空水桶說：「沒，有。」

「空的地方是可以用的地方。」詩人解讀。

工匠笑了。

詩人想，工匠不僅用文字寫詩，對待工作也像詩。

工匠知道，他的每一個「沒有」，都被詩人解讀出來了。

詩人在心裡感嘆：愛和詩是一樣的吧！愛通過每個能感受到它的人來表達。就詩人而言，它可以用文字的形式出現。就工匠而言，它可能用泥土、木頭、磚塊或其他形式出現。

詩人覺得自己的居住環境煥然一新。

她打開柵門，邀請工匠一起逛花園。

「你必須馬上去下一個地方幹活嗎？」詩人問。

「沒有。」工匠笑。

這個房子本來住著一個詩人。兩個月後，就住了兩個詩人。

2 交易員和作曲家

一個收入不高的作曲家好不容易存了一點錢，準備做點投資 。她發現一個向初學者介紹市場技術分析的Youtube頻道。

作曲家一打開第一個視頻，立刻被播音員的聲音所吸引，覺得它溫柔、舒緩，令人感到放鬆。

這對於一個關於投資的頻道來說並不尋常。有一些炒作性的視頻，畫面跳動很快，從各種新聞到豪華度假村，述說者像吃了亢奮劑一樣激動不已，有時候到了令她頭暈目眩的地步。

在這個視頻中，只有圖表，清晰的標記和詳細的解說，並且長度適當、節奏穩定，不匆忙也不拖拉。

作曲家試圖理解視頻內容，但很快就從圖表中獲得靈感，開始創作。她再也聽不見任何跟市場有關的詞句了。交易員的聲音聽起來像是在唱歌，就好像他在屏幕上貼出來的是樂譜。

作曲家看完了交易員上傳的所有視頻，並註冊成為頻道會員。

當她加入頻道會員時，已經完成一首小樂曲。

作曲家天天看交易員的視頻作曲，早已忘記當初發現這個視頻，是為了找投資方面的信息。

她看到曲線和波浪，以及不同顏色的線條，總是感到很興奮。她把線條、色彩和交易員的註解，都轉換成音樂記下來。

「什麼投資？早就回本啦！」作曲家開心地關上電腦。

交易員很喜歡他的工作，但他不知道他的某頻道訂閱者，通過音樂作品捕捉到他的快樂。

許多頻道主持人都以非常戲劇性的方式說話，用各種照片和台詞或俏皮話來吸引觀眾，但他不是。他說話直截了當，就像對待好朋友一樣。他耐心、幽默、活潑，但又冷靜。

作曲家不斷觀看交易員的視頻、不斷譜曲，同時根據交易員提供的分析投資。幾個月後，她的投資有了利潤 ，她很滿意，但對自己的創作更滿意。

她決定送一首曲子給交易員，做為友誼和感激的象徵。

「你好！我是你的頻道訂閱者。我是一個作曲家，從你每天上傳的視頻中得到了靈感，譜寫了一些曲子，送你一首，希望你喜歡。在你的幫助下，我賺了一些錢，但是我賺到的不只是錢，與你分享。」作曲家給交易員寫了一封電子郵件，和樂曲一起發給交易員。

「謝謝！你看圖表的視角好特殊啊！」交易者喜出望外。

兩人來回寫了幾封信，發現他們住在鄰近的城市。

「我們要不要見面喝杯咖啡 ？」交易員問道。

「好啊！但我更喜歡茶。」作曲家說。

交易員隨後挑選了一家茶館和作曲家見面，作曲家很高興。（上）