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白蘭花開（一三）

孟悟

忍氣吞聲的日子讓沙心憂鬱。但她又能怎樣？離開了他，她寸步難行。憑什麼在美國立足？人家阿麗還有八年的職場生涯，但是跟社會脫節多年，都不敢鬧獨立。阿麗知道老公在跟一個小留學生玩曖昧，但為了孩子，什麼都得忍。她曾咬牙切齒對沙心說過：等我把這口氣憋過去，看我怎麼咬人！

沙心想起自己從前在舞台上飾演的鯊魚精，她的癡情、她的勇毅、她的絕望、她的希望，那有痛有歡、有淚有笑的激情人生！如今她有什麼？

在某個悠長的午後，剎那間天遙水遠，記憶如倒流的河水。月光與陽光重疊，少體校老房子的斑駁光影，香甜的巧克力、清涼的游泳池、蕩漾在夜色裡的白蘭花芬芳，他穿過的鯊魚皮、她脫下的鯊魚皮，在她的眼前起伏跌宕，最後重疊成了碎片，慢慢模糊了、消散了，連同記憶裡的白蘭花香氣。

前些年微信沒普及，每到農曆新年，海天會發個賀年電郵給她。她會回覆他，但從不主動發聲，雖然潛意識裡還是盼著新年、盼著他的祝福。

有年春節，海天沒發賀卡，沙心的心空蕩蕩地慌。她上網去搜尋他的消息。海天結婚了，新娘是他的同事。海天在奧運單項上失利後，本想奮勇向前，再戰下屆奧運，無奈傷病纏身，只得退役。

好在他有世錦賽金牌和奧運銀牌，能拿到一些政府獎勵和地方廣告，前景還算光明。海天一退役便讀大學，畢業後進了上海一家知名運動品牌公司。

沙心盯著電腦上的照片發呆，照片上的海天和新娘喜笑顏開，甜蜜相擁。新娘眉清目秀、純真可愛，他一定很愛她。（一三）

奧運 微信 游泳

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