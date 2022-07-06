有說法，一個人的成功，離不開天時地利人和。一件事情、一段感情又何嘗不是呢？

戴偉讓柳晚意的業績實現了「零的突破」，還把她介紹給了同事，幫她打開了局面。柳晚意滿滿都是感激之情，便把家庭的溫暖給戴偉分一些贈送。柳晚意請戴偉來作客，老何和戴偉無話可說，事後抱怨柳晚意將公事帶回家中，非常不妥當，以後是不是家裡要經常大擺宴席，招待她的客戶們？

老何不知道，他的這一舉動等於是給柳晚意和戴偉，製造了感情的溫床，讓他們的曖昧水到渠成。最終走散的原因在沒有人和。戴偉沒做過父母，雖然思想西化，不介意何韻的存在，可始終沒有老何對何韻的舐犢之情。戴偉、何韻偶爾有機會相處，戴偉對何韻彷彿是只燙手的山芋，只遠遠觀之。這讓柳晚意卻步，久久徘徊不敢上前。

戴偉後來給公司派到日本 ，問柳晚意是不是願意一起遠走高飛，做逍遙鴛鴦。柳晚意嚇得一身冷汗，她無法想像之前的噩夢重演。雖然戴偉一再保證不會嫌棄她，但柳晚意確定，這是上帝讓他們分開的最好安排。

柳晚意心頭的起起伏伏，老何根本不知道，他也從不懷疑。這段婚姻他覺得自己一直掌握主動權，他不過是根據形勢，對柳晚意做適當的謙讓而已。柳晚意算知冷知熱的老婆，雖然缺陷也很明顯，婚姻畢竟不是可以退換的商品，更何況心上的白玫瑰崔琳早為人妻了。

再次見到崔琳是老何的願望，可真見到時，老何又有些驚慌失措。老何在家鄉百無聊賴的一場飯局，和崔琳相遇，他像面對考題忘了作答的學生。崔琳很淡定，淺淺的笑還是那副置身度外的淡薄樣。（一○）