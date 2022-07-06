趙梅英／圖

Boisvert的寫實畫，顏色甜蜜，線條自由奔放，簡單幾筆刷，形象便橫空而出。語謙調轉頭去看另些二十世紀初法國畫家的街頭畫……

「老婆，趕快過來，妳真的在這兒。」先生從更裡進的小隔間，沒頭沒腦突地大叫。

語謙移步至裡間，正對小房門口的牆上，掛了兩幅皆約莫四英尺正方形的油畫。先生遮擋左邊的畫，示意先看右邊的，「請看Boisvert的寫實畫──」

戴寬沿草帽的一位背影人，帽沿綴飾粉色的滿天星，穿著波希米亞式、細肩帶露背、長及腳踝的紗質連身碎花裙，光腳站立。右手拿顏料板，左手握筆刷，高懸左臂膀描繪支於畫架上、就要完成的畫幅。布幅裡「天使 」雙眼炯炯，很有威儀地正面蹲坐地上。

是的，絕對是天使，語謙篤定地認為，一看眼神就知道。鐵灰白斑短腳，加上項圈上顯出模模糊糊的字母 A、g、e，以及清晰泛橘光的n、l。

「難道Boisvert真的是史密斯太太嗎？可惜看不到她的正面。」

「太可能了。再看旁邊的畫……」先生讓身，好像介紹什麼重要事物，臂膀伸得老直老長的，指向左邊畫作說道：「這兩幅是雙聯畫，題名〈天使的媽媽〉。」

另一幅──

是語謙和兒子，形貌昳麗。語謙身著平日常穿的紫紅短外套，頭側插飾一束白色滿天星，兒子披掛黃背心。娘倆兒手牽手，熙熙然面迎前方竄射而來、晃動的光點，精神抖擻地瞇著眼，瞅視正在觀畫的人，滿臉燦笑，露出編貝的牙齒。

語謙一直記得的是──自己做母親後總疲累……

她曾要先生請工人，幫她在廚房多做一扇窗，向著街面敞開，她可一面做廚事，一面欣賞窗外街樹、往來的人車。語謙想與季節變換和生活的流動有關，她以為藉此便多一步踏出家庭主婦的框框。後來窗開了，她卻常低頭趕著刷鍋洗碗、炒炸燒煎，心心念念每日的瑣煩，完全忘了最初開窗的意想，在心頭間又把窗給封了。

很詫異看到畫裡的自己笑得如此暢意，聲音能夠從畫布裡傳到語謙此刻的耳中。前景是語謙家側院裡金黃累累的橘子樹，給生動有力的筆勁刷得粒粒蹦跳又飽滿明亮，似飛躍放大的光點。

語謙怔住了，似乎站不穩，一手攀扶先生，「史密斯太太怎會把我和兒子畫得這麼神似？她根本沒見過我們。」

「妳和兒子不是去她家募款了好幾年。或者她在你們去募款時，暗地裡素描你們。」

語謙眼及兩幅畫的右下角，「你看，這兩幅不是原作，右下角都畫了迷你天使。」

「原作應該放在史密斯太太家裡……所以天使天天看妳的畫像，牠認識妳比妳認識牠更早……牠先認識了畫像裡的妳，才會一路尾隨妳。」

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語謙去網路Google「Boisvert」──上世紀二〇年代出生於荷蘭阿姆斯特丹，二十多歲來紐約習畫，和一批極簡畫家往還頻繁。結婚三次、離婚三次、無子嗣。最後一任丈夫姓Smith，Boisvert出自娘家姓。

網頁上只貼一張Boisvert年輕時照片──帥氣英挺的Bob Haircut，卡其布長褲、蘇格蘭長袖方格衫，袖口捲至胳膊肘。鄉間路邊停部中型拖車，Boisvert立於車旁，手裡提根長釣竿，似乎去釣魚 途中。黑白照的臉面模糊，大概是清秀模樣。

離自家不過一個路口的屋宅，語謙想像Boisvert站在那兒的二樓陽台上，興許加副望遠鏡吧，仔細觀察社區生活。她可能早已摸熟我家進進出出的日常，語謙琢磨著，慷慨的捐獻裡不只平常人情，應還夾雜了些Boisvert私下的感情。

語謙此時似乎也看到那些年，先生清晨五點半摸著灰玄天色出門上班，晚上九點回家……我庸庸碌碌忙著，手腳被兒子、家事、生活死死地綑綁……幸而眼睛未被矇蔽，心靈之窗未被完全封死……留了些空隙看書、看畫，狹仄的空隙裡自存一份滿足……書與畫是我眼界的延長線，如同書和畫的本身，它們自平面搭出多元世界與立體空間……

Boisvert用她的心，記錄了我不起眼的瑣碎經驗，轉而篩濾成明亮而喜悅的圖像。那層過濾，不像是畫現場、畫印象，是畫過去、畫記憶。是一種維護記憶的方式。

語謙又思及雙聯畫的題名：〈天使的媽媽〉──是不是Boisvert用像我般普通主婦的臉面，暗示一位藝術家的真情告白。

Boisvert和我，表面上兩個極端的點，其實在我們所愛的「狗狗與兒子」旁邊，都是一模一樣的。我們都是「母性」的一員，是守護大將、是天使媽媽。

想到這兒，語謙不經意地換裝成「畫中的自己」，哀戚都能變為歌舞。「天使媽媽」於此抹上了光輝與意義，像月光照夜路，她們為未來的動向──成長的孩子、畫意的展延──指引一條路徑。她們重新定義世界。（下）