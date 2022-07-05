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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

殺死星河（六六）

桑文鶴

「他哪有什麼家啊？」楊四說：「他自己住，一直也沒有搞上對象。我估計他長到這麼大，連姑娘的嘴都沒有親到過吧。」

眾人笑了，楊四也笑。

有人繼續問楊四：「那你舅現在送外賣還被人欺負啊？你還給他報仇去嗎？」

「用不到我了，兔子急了還會咬人呢。他自己弄死了兩個欺負他的，用不著我幫忙了。」

這話一出，眾人更是笑得不行。楊四平常就愛說大話，滿嘴裡跑航天飛機，當時沒人把他的話當真。直到一個月以後的一天，楊四突然來找黃義濤，問他借錢，說自己惹了事，想出去躲一陣子避避風頭。

黃義濤看他當時慌亂得不行，身上也沒有酒味，不像是開玩笑的樣子。他當時身上只有八百塊錢，他給了楊四五百。

楊四轉身出門要走的時候，黃義濤問他到底出了什麼事。他壓低聲音說：「我舅又搞了一個，這回這個女的不好弄，費了好半天勁才搞定。」

黃義濤害怕得不行，還是故作鎮定地問：「那這跟你有什麼關係？」

楊四壓低聲音說：「那女的太沉，他拽不動，叫我去幫忙。我過去一看，他媽的，那女的眼睛還睜著呢，我現在算是明白書裡說的『死不瞑目』是什麼意思了。」

黃義濤不敢再多問什麼了。他例行公事似地囑咐楊四，出去一定要注意安全，又指天誓日地說今天的事自己絕對不會跟任何人說起，否則自己天打雷劈不得好死。在那之後，他再也沒有見過楊四。

他在後來的牌局、酒局上，假裝漫不經心地提起過楊四，有個人說：「哦，楊四呀，跟一夥專門打電話騙人錢的人搞到一起去了，說是去了南方，現在估計發大財了吧。」（六六）

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