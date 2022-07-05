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白蘭花開（一二）

孟悟

那些年，中國高度發展，一波波的貪官、富豪、黑戶、二奶、富二代陸續登陸。沙心在矽谷結交的朋友喬阿麗，曾直言不諱地告訴沙心：「第一次見你，還以為你是二奶，來這裡生娃的二奶不要太多哦。」

阿麗曾經是矽谷的高級工程師，後來因照顧小孩，乾脆辭職當家庭主婦。她常說，給父子三人當老媽子，這不是她想要的生活。

沙心也沒得到想要的生活。錢坤在美國拓展他的商業帝國，多地有公司，飛來飛去，來去匆匆，沙心每個月只能見他一次。阿麗用了一個比喻：「月經夫妻」。沙心慢慢發現，她和他並不是唯一的「月經夫妻」，錢坤跟兩任前妻依然曖昧纏綿，一月一見。

錢坤最初還隱瞞行程，後來乾脆不遮不掩，挑明了話對沙心說：「怎麼了，我想兒子啦，住在她們那裡不行嗎？」

更奇葩的是，兩個前妻不再爭風吃醋，一起搬到了曼哈頓，攜手開了一諮詢公司，投資人當然是錢坤。她們打著華爾街的招牌，忽悠國內土豪，搞文化教育和招商合作。大前妻的兒子高中畢業，邀眾妻攜兒帶女去紐約參加畢業典禮。錢坤喜氣洋洋，沙心滿臉烏雲，堅決不去！錢坤還批評她：心胸狹隘，沒有大格局，以自我為中心，不為孩子的前途打算。

沙心明白，他對她的愛漸行漸遠，隨時光在消散。他似乎想用女兒來綁架她，讓她終身對他服服貼貼。她呢？做不到海納百川，包容妻環妾繞的大團圓。但她又不得不跟他的前妻保持手機聯繫。安琪生病了、家中房子有問題了、阿姨突然辭職不幹了，但他很忙，在開會、在談判、在跟客戶上法庭……她找不到他，只能求助前妻。（一二）

矽谷 華爾街 投資

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