異國他鄉離婚和國內極大的不同在於，文件一簽，就是一拍兩散的陌路人，從此天涯，不再有任何關聯。

戴偉就是這樣的，他在溫哥華離了婚，然後決意離開傷心之城，在多倫多找了一份工作。他的公司在市郊，周圍很少出租公寓，他一想，乾脆買房子好了。人生地不熟，隨手在華人超市 拿了一份免費報紙，他鬼使神差，選擇打了廣告最底部柳晚意的電話。

雖然時隔二十年，柳晚意依然對那通電話記憶猶新：「柳女士嗎？我叫戴偉，可以幫忙買房子嗎？」

對當時的柳晚意來說，簡直是天籟之音。她忙不迭地應著：「樂意效勞之至！」

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替戴偉找房子很順，不存在東奔西跑，他要求簡單，只要在那個區域就行。第三次看到一棟兩千五百尺的房子，戴偉說就這個了。

柳晚意有些反應不過來，這麼說，她的第一筆佣金即將到手？這也太容易，尤其跟看了二、三十次房都沒有下文的境況相比。柳晚意曾經覺得那些人是利用她免費的勞力，可人家再提要求，她卻只有接招的分。

「你家人要不要再看看？」柳晚意輕聲問。雖然她惟恐生變，恨不得立刻簽約，可她也知道，買房是人生大事，不能太輕易草率。做這行，口碑是第一重要的。

戴偉悶頭答：「我家就我一個人。」

那時正值深秋傍晚，斜斜的夕陽透過房子餐廳的玻璃門射了進來，給空蕩蕩的房子添了莫名的淒涼。柳晚意心中湧起「同是天涯淪落人」的感覺，自己有老公、有孩子，可困難的時刻，無一不是單打獨鬥的。她不由得多看了戴偉兩眼，心頭的距離也在拉近。（九）