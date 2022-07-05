趙梅英／圖

語謙尤其中意二樓一整圈圍環式陽台，圍欄上爬滿了九重葛以及茉莉花藤，陽台頂懸吊幾籃艷麗的紫紅色倒掛金鐘、幾串樣式獨具的風鈴。站在那兒能看盡周遭社區所有的進出，以及──月出薄山、碎鑽滿天、清風披拂……

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「天使 老了好多。」語謙輕輕說道。

先生問：「妳確定牠是史密斯家的天使嗎？」

「斬釘截鐵！天使的眼神獨一無二。」

語謙蹲下身摸摸老朽的身軀，一點威脅力也沒了。「看──」語謙手指狗狗項圈上的標示，如手握證據的大律師口氣，「Angel Smith（天使‧史密斯）。」

先生隨即落下判語：「那意味著史密斯太太搬來了C城。」

「很可能。她仍像從前讓天使自由走動。」

先生回說：「或許她自己不方便走動，所以訓練天使自己遊走……」

夫妻二人在迷陣似的窄巷裡左轉右彎，一間間店面的櫥窗裝飾醒人眼目。金銀花爬藤像壁畫般貼附牆面，花圃飄出這兒那兒的雞蛋花香，清甜沁人。

天使一如往昔，「叮咚叮噹」隨在身後。不時的，語謙夫婦還得暫停會兒，等等牠的遲緩，好像天使是帶在他們身邊的寵物。

「這老狗可神靈了，那麼些年沒見妳，卻如老朋友跟著。」先生覺得不可思議。

語謙應道：「倘或沒人要牠，你可願領牠回家？牠總讓我覺得，好像前世和我有緣。」

先生答說這完全不關意願，如此隨便帶走掛名牌的狗狗是觸犯法令。

午飯時間，走進一家標記「歡迎寵物」的義式餐廳。語謙點了義大利 粉、先生要客雞排三明治，天使乖乖躺在桌腳邊。

「嘿，天使！」送餐給語謙夫婦的女侍走來，一口叫出天使的大名。

語謙驚詫地詢問怎會認識天使，她告訴語謙，天使是一位餐廳常客的寵物。語謙和先生同聲滑口脫出：「那位常客是史密斯太太嗎？」

「餐廳上下都直呼──天使的媽媽，她也自稱天使的媽媽。我不記她的名字。」侍應生聳聳肩，擺下餐食後離開。

語謙心中嘟噥：我不也一樣，某某的媽、某某的妻什麼的。

天使似乎累了，語謙夫婦食罷午餐，牠繼續躺在桌腳，無意再尾隨語謙。可能餐廳的服務人員更知道如何代顧天使，語謙說。彎下身偎抱天使道別，牠深情款款看著語謙，圓圓琥珀色眼珠子像被淚水抹了層晶亮，迴漾開善感的漣漪，波及語謙對空巢期的……

──所有的存留都只剩下記憶，有一點空泛。兒子曾經的「尾隨」都變成記憶裡的空間，再也無法實質觸碰。本來撲哧嗤掌中握賞的魚兒，活蹦亂跳的，卻僅一瞬，毫無警訊，牠一下子溜入海裡，潛入外面廣大的世界，那麼自然地滑溜走了，去魚兒原該去的地方，你絕不能想方設法抓牠回來。

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C城畫廊的畫價挺貴，大部分是商業畫，但質地並不淺薄，常出乎意料看到較美術館還新鮮的形象和點子。

「阿姆斯特丹畫廊」整牆面掛了語謙從未聽聞的畫家Boisvert的「極簡畫」，顏色輕淡柔雅，一眼看過去，使人輕身幾許。語謙雖然並不熱中極簡畫，但這位畫家很奇妙地在各個純單色裡，藉著色彩的不同組合，幻變出多樣的形式感；本該借助形態產生内容，此回反過來因濕滑的顏色而具呈某種微妙的狀態。

畫廊經理見語謙興致頗高，過來詳加介紹，說畫廊乃畫家Boisvert的專屬代賣店。他講述的時候，語謙發現多幅的右下角畫著小咪咪的「鐵灰白斑短腿狗」──不就是和「天使」同類的狗。「為什麼一些畫的右下角有小狗狗圖案？」

「附狗圖案的是原創的複印，價格僅原畫的十分之一。但畫中的某些部分，包括狗像本身，是Boisvert逐一親筆填色畫上去的──」經理說著、說著，停下來問語謙：「妳也畫畫嗎？」語謙答只懂欣賞。經理以手支頤尋思道：「為什麼妳的臉看起來這麼熟悉？」

他接著說：「如果你們喜歡Boisvert的畫，這兒的地下室還陳列了些……」他指向裡進，「右拐便是地下室入口。」

先生問：「請問Boisvert住在C城嗎？」

「她喜歡雲遊四海，沒有固定住處──」話沒講完，手機 響了，經理微微欠身致歉，轉去接聽電話。

「你該不會突發奇想，以為史密斯太太跟Boisvert有關聯吧？」語謙問先生。

「我們剛剛巧遇天使，就看到Boisvert的複印畫裡重重複複，不厭其煩次次親筆填畫跟天使長得一模一樣的狗……」

語謙打斷先生，「我們趕快去地下室，看看有什麼新線索。」（中）