柳晚意陸續做了一段時間各種體力工作，餐館、超市、工廠，每每沒了下文。她有些沮喪，再去讀書，她真沒這個心力。更何況學費都是以加幣的萬為計量單位，老何省吃儉用一年也就存那麼點，要讓他傾囊而出，離婚的心他真會生出來。

天無絕人之路，柳晚意東一榔頭、西一錘子，倒也認識不少境況相似的天涯淪落人。她們有的去學護理，有的學會計，柳晚意借鑑比較，她不願伺候人，會計又太難。後來發現有一個挺適合她的，考牌做地產經紀。

老何自從鯉魚跳過龍門之後，周圍的所有對他就有鮮花一起盛開之勢。唯一不太滿意，心儀的房子還在遙望中。不過他也不那麼著急，房子早晚都是囊中之物，而每次為這事悵然若失時，都可以藉機朝柳晚意暗諷一番。

估算一下他們快十年的婚姻，老何的家庭地位史無前例地高漲。從戀愛起，柳晚意都沒有那麼溫順過，「要跟我家老何商量一下」變成她的口頭禪。柳晚意講話把江南人獨特的嗲味運用到了極致，連本來熟悉這種語音環境的老何，都有怦然心動的感覺，且不說第一次聽的。

認識的朋友人前人後都讚老何的福氣，老何心裡喜上眉梢，嘴上卻說：「繡花枕頭，賺不來錢。」

柳晚意說去考經紀牌，老何覺得挺好的。中國移民 越來越多，這個市場大，金牌經紀賺得遠比他多。可看著柳晚意彷彿已經是知名地產公司Top One（第一）代表似的模樣，他又沒忍住潑冷水：「這工作壓力大，每年的淘汰率也高，你能做嗎？牌考上也不是一勞永逸……」

柳晚意不耐煩地打斷：「我就只能做一輩子老媽子，待在家裡伺候你？」（七）