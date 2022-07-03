阿普航空／圖

傍晚的公車幾乎要全空，如一個透明的箱子或者殼一樣的物事。車子轉彎的時候，覺得自己在湍急的河道裡被水流用力地沖蝕。刷卡下車走在補習街，像是進入河谷兩側都是高高的山獃矗，走進騎樓就進入厚厚的岩壁。排隊上電梯，好多人同時擠在一處，在大樓裡同時安靜地快速上升。原來山壁早就已經被掏空，河水唰啦唰啦在岩石的罅隙裡流竄，這時候我意識到我原來將也要成為卵石，往河谷的邊界侵蝕沖刷。於是那道欲蓋彌彰的谷壁遂不斷退後，使其擁有更為寬廣的空間。可能可以埋藏一座遺跡在一畝荒原。

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此一假想平面為河川侵蝕地表所能到達之最低點，主要構成於水流流速減緩及坡度變化處，意即當水體低於此基準面則無法產生侵蝕作用。而透過岩石碎屑對於河床的磨蝕行為並因其在過程中同時相互碰撞摩擦，進而形成鵝卵石及卵礫石等圓滑石塊。──《侵蝕基準面》

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在山坡學校的第二年，分別在各自的社團接了幹部。生活被課業和社團活動佔據，但每個人似乎都以非常精確的姿態，在城市的河流街道上奔流而下。放學之後搭上往市區的公車，而那片同輩之間的原始之地貌還保有極原初的樣態。陸生植物正群體演化成森林，在開闊地上站立搖擺。那時候剛開始第一段感情。偶爾跟Y在市區的豆花店見面，和那時的女友講電話時，坐在我對面的Y總是拿著湯匙，戳豆花裡的碎冰，湯匙戳碎碎冰，發出啃嚙沙沙沙的細微聲響。他的碗裡都融化之後，就撥弄我碗裡的，粉圓、花生、薏仁之類的配料之物撈起來，再全部推進糖水裡讓它們下沉。Y重複這樣同樣的動作，有種欲滴水穿石的意思。不斷進行同樣的動作也許是一種念想，反正電話還在進行，而且短時期內可能不會停止。後來我的電話終於結束，我幾乎以為Y要對我這幾個月不斷向他求助女友的問題抱怨。

但Y只是開始和我談起一些繁瑣的物事，他問起學校最近的模擬考考得如何、最近寫作遇到一些困難好像跨不過。Ｙ斷斷續續丟給我一些問題，再一個一個地把答案拾起，像是他沒有參與我的生活已經長久。「總之，必須離開這種混亂的狀況，不然就只是原地打轉。」

「要想辦法回到正軌，下周得去學校。」Ｙ給剛剛自己拋出的問題一個答案。沒等我的回答，他試著給一些自己謎題假裝要他人做猜謎的遊戲。然而有時候只能不斷確認那些遠古深埋的詞語，但那不過是言說。大批大批的言說。捧得滿手不過其實都只是霧，填滿大群陸生植物的群集於是那些蕨類也逐漸不能對彼此的形體清楚。

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後來畢竟極為慘淡地結束了第一段感情，而和Ｙ在白天談話的時間似乎也逐漸變得稀薄起來。Ｙ帶著他的山嵐離開河谷和那些同輩的樹林，往更高的地方走去。偶爾在凌晨傳了訊息但又收回，像從某個極深、極遠的地方發出聲響，還未到達我們所在的低地，就已經消散不詳。但沒有人能夠去確定對方生活的他方。我告訴他我的近況：這次模擬考又考得很差。前幾天去麥當勞 晚餐，遇到前女友。最近我完全寫不出東西，你好嗎？你還好嗎？

然而Ｙ總是在凌晨三點回覆，像是霧不能夠去抓住，甚至逐漸模糊。Ｙ的登高就如同一種沉落，他的行為是這樣果決，彷彿他要把謎底一個一個都返還予我。沉落似下陷。下陷的要素是必須先擁有下陷的意志。有些人向下挖掘到地底的不能夠再觸及之深處。侵蝕基準面。有些人在過程中磨蝕消失。

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大考將近，我回到書桌前，和很多人開始在紙卷上緩行，那公路電影 般漫長的試卷簡直無盡頭地向前方延展而去。一百、兩百人在同一課室裡上漫長的課，黑板上攀扶著言說，但可能只是岩壁上的古老壁畫。所有人盯著遠古的遺跡而洞穴裡有火光，我們在石室中看著那些火光映出的黑影，它們整片整片的燒灼如白晝欲傾軋下來。每年總聽說有人在遠方的建築物墜下，於是那石室般課堂裡的火光似乎蒙上了一層陰影。

陸生植物大批大批地學習向下挖掘的技術，而它們有些成為一枚樹的化石。整片森林遂成為那岩壁裡的地層，被卵石掏空成為一個陰翳的洞。（下）