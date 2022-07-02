她說：「正星哥，我是鄧曉芸。真的不好意思麻煩你，可是，我遇到了一點事，希望你能幫幫我。」

曹正星抬頭看了看四樓，燈亮著，想必曹慶忠和李靜容都在家。這個時候，曹正河應該也在。

「曉芸，出什麼事了，你慢慢說。」曹正星應著，提著禮品袋，轉身離開，走進茫茫的夜色裡。

第二天中午，曹正星回家吃飯，毛心婷給他發來幾張前一天毛爸生日宴會時她拍的照片。有他和毛市長的合影，還有一桌男人們的大合照。他用手指掃了幾張，興致闌珊，卻見坐在自己旁邊的曹正河緊緊地盯著他的手機 看。

曹正星問：「怎麼了？」

曹正河看了他一眼，收回目光後才說：「沒什麼。」

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曹正星和同事們忙活了好幾個月，卻沒有什麼太大進展的連環殺人案，卻是在機緣巧合下破的。破案這件事有的時候真的很玄，誰能想到突破口竟然在一個醉漢身上。

一月裡的一天，風月場裡，兩個嫖客因為爭一個小姐吵了起來，一人拽著姑娘一隻胳膊，像拔河一樣地誰都不願意先撒手，都讓姑娘跟他走。其實這姑娘也沒有多麼得國色天香，只是當時兩個男人都喝了酒。酒壯慫人膽，酒一喝，口氣就大了，就越發不能退讓了。於是，這不只是女人的問題，而是男人尊嚴和面子的問題了。

後來吵吵變成了動手，其中那個姓黃的把一個摔破了的啤酒瓶，插進了那個姓舒的後腦勺裡，沒等救護車來，姓舒的就不行了。警察 當場逮捕了姓黃的。姓黃的大名叫黃義濤，在審訊室裡，他的酒已經徹底醒了，他痛哭流涕悔恨不已，說自己真的不是想要致人於死地，真的只是一時衝動。（六三）