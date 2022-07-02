祕書花容月貌，是小三扶正，但扶正後卻紅杏出牆，跟前任糾纏不清。

沙心小心問：「第一任前妻是你的初戀吧？」

錢坤說：「是的，從小長大的青梅竹馬，只是觀念不同，早沒了共同語言。」

沙心聽了，想起青梅竹馬的海天，心頭由不得一震一顫，但臉色依然淡定從容。她平靜地說：「我們都是成人，走了不少路，誰的過去沒有幾座山或者幾條河？」

錢坤說：「你年輕可愛，沒那些山山水水，笑起來如白蓮花一般，一看見你就想保護你。」

沙心低頭攏頭髮，本來還想老實交代自己的初戀，聽他這麼一說，乾脆什麼也不言，如弱柳般靠在他的懷裡聽他說：「結婚後，你可以做你喜歡的事。你如想當明星，我願為你投資 電視劇。」

沙心微笑搖頭：「脫了皮的鯊魚精還要什麼？她只想要一個孩子，過平常女人的日子。」

奧運 結束後，海天回了故鄉，故鄉的人民敲鑼打鼓，給了他隆重的歡迎。雖說海天的奧運之仗，首戰就失利，但是哭過之後，他還是振作起來，在後面的四人百米混合泳接力賽中，與隊友齊心合作，拿到了銀牌，多多少少給他挽回了些面子。他對記者說，四年後他還會再來，把屬於他的奧運金牌帶回家。

奧運會後，他開始瘋狂思念沙心。他給她發短信、打電話，但是沒有一個響聲，沙心似乎連人帶父母全都消失了。海天後來找到沙心的舅舅，舅舅對他說，沙心嫁人了，丈夫是房地產 大亨，把她的父母都帶到上海享福去了。

夏日白晃晃的陽光落在海天的頭頂，他有些眩暈，感覺自己就快被融化了。他下意識想尋找什麼，抓住什麼。（九）