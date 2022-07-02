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柳晚意（六）

夏嫿

這讓來自南方的他們欣喜若狂。笑意還沒來得及卸下，他們就發現了很嚴峻的問題，賴以交通的自行車無法騎了，那一張換算起來十幾人民幣的公共汽車票，對他們來說簡直是天價。

柳晚意後悔了，驚慌失措。上帝大約看到了她的窘境，大手一揮，老何的前景由山重水複疑無路就轉變成了柳暗花明又一村。加拿大技術移民很多都是這樣的經歷，找到好工作就是鯉魚躍過龍門，所有的期待都一起奔向而來，柳晚意他們也不例外。

柳晚意沒有想到的是，老何的屁股在專業工作上剛一坐穩，就開始對她挑三揀四。老何怪她不能吃苦，沒法子去做體力活，又怪她沒有一技之長，連平時一直讚賞有加的廚藝也給老何挑剔得一無是處。話裡話外，老何不是念舊情、憑良心，柳晚意早就要下崗了。

柳晚意萬般委屈和不平，夫妻關係的本質不過是合作經營，尤其是所謂的愛情在歲月的打磨後消失殆盡，而生活的磨難又給人類的劣根性呈現的機會。她想據理力爭，有理又如何？國家是經濟基礎決定上層建築，家庭何嘗不是？

柳晚意哭過、鬧過，作用是越來越小。在這反覆的拉鋸中，老何得寸進尺。老何的個性決定了他的戰術與眾不同，不打不罵不說話，簡直是冷暴力無師自通的高段位。同期移民的人只要跨入養房大軍，老何就要對柳晚意冷冷嘲諷一番。

朋友建議柳晚意，乾脆利用這個空檔生個兒子，讓老何開心一下。這的確是最容易的事情，但柳晚意沒有選擇，她知道帶孩子的艱辛，也知道困境完全由經濟原因造成，有兒子不會改變這點。老何還可能變本加厲，自己會更加被動。（六）

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