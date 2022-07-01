小嬸回去的當天晚上，就把曹正星這個新發現，告訴了其他的妯娌。女人們七嘴八舌地議論下來，無非還是那一套結論，男方看上了毛心婷的家世，毛心婷貪圖男方的美色。而一旦毛心婷對他膩了，而男方又意識到，短期之內還無法從毛心婷身上，撈到任何切實的好處之時，兩人也就該分道揚鑣了。

誰知道今天，這個家族真正意義上的大家長──毛市長親自開口蓋章，認定了這個曹正星就是毛家未來的女婿。毛心婷是獨生女，等到毛市長老了，那毛家將來的大事小事，還不都得權柄下移，落到這個女婿的頭上去。更何況毛家的第二代裡，能拿出手的像樣的也沒有幾個。

毛心婷任性地勾著曹正星的脖子，兩個人從八樓一直吻到了地下車庫，還好中間沒人按電梯按鈕。曹正星明白，毛心婷這是讓自己去她那過夜的意思，自己恐怕也很難逃過去。但今天他實在是沒有那個心情。

他藉口說今天是大年初四，除了大年三十回家吃了頓餃子 ，初一、初二在單位值班，初三、初四兩天都和毛心婷黏在一起，今天晚上說什麼也得回去看看父母。

毛心婷有點不樂意，但最後還是妥協。她開車把曹正星送回了曹家。曹正星下車前，她把原本放在車後座的一個禮品袋交給曹正星，說是送給二老的新年禮物，讓曹正星明天給自己打電話。

車開遠以後，曹正星把禮品袋裡的東西打開一看，是一個女士的錢包，還有一條男士皮帶，都是名牌貨。李靜容和曹慶忠哪用得上這個。

這個時候電話響了，曹正星接起來，電話裡是一個略帶哭腔的女人的聲音。（六二）