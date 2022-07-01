台上的「鯊魚精」綰住了他的神、牽住了他的魂，「鯊魚剝皮」的那齣戲，每一次他都看得熱血沸騰。

他想認識她，想成為她的朋友。以他的財富和地位，並不是一件難事。那個晚上演出結束後，導演 叫住了沙心：「明天公司有個宴會，你去給錢總敬酒，我們的財神爺。只要他撐著舞劇，我們就可以去上海參加國際藝術節。」

那時是沙心的感情空檔期，遠在異國的海天對她不理不睬，她感覺自己已被拋棄，絕望也好、悲痛也好，過去的癡情和現在的傷情，激烈地碰撞在一起、交融在一起，全都奉獻給了「鯊魚精」。

錢坤第一次見她，眼睛裡全是粉絲才有的激動。他用詩一樣的語言描述：「鯊魚剝皮那一齣，你跳得那麼好、那麼靈氣！無法想像那是怎樣的一個女子，用她的癡情，向天地和鬼神宣告她的堅貞。」

沙心說：「她馬上就要蛻變成人、馬上就要同心愛的人在一起，就算痛到了極處，也是幸福。」

他說：「我感覺你就是那個鯊魚精，為了和愛人相守一生，甘願承受無邊的疼痛。」

沙心聽了這話，從耳朵連到腦子、從腦子連到心底，全都是光、全都是轟隆隆的雷響。眼前的這個人，他懂她。她於是接受了他的約會，那日在太湖泛舟，他悠悠地說了一句：「希望我能成為那個漁夫。」看似漫不經心，但聲音湧動出一份力量。

她很大方，很自然地接受了。兩人很快訂婚，錢坤向她交了底，他結過兩次婚，又離過兩次婚，兩次婚姻給了他兩個兒子。如今兩個前妻帶著她們各自的孩子，一個在波士頓 、一個在邁阿密。第一個前妻是他的中學同學，第二個前妻曾是他的祕書。（八）