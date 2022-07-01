當年柳晚意看上就是老何的名校高學歷，知識分子家庭有前途。總想著知識就是力量，可以改變命運，可以收穫她期待的一切。未料想這麼些年下來，老何也不過混了個科長。他家裡連何韻都不幫忙帶，永遠一派自以為是的清高，讓柳晚意有得不償失之感。

不過柳晚意從來都是消息靈通的，加拿大 開始有「技術移民 」這一說，她即刻動了心思。老何有些不情願，但經不住她的軟磨硬泡，對於楓葉之國美好的幻想還是很多的。移民辦得很順利，他們都沒有被要求去香港面試，就拿到了登陸紙。

老何自信滿滿，因為他得到了加拿大政府的專業資歷認可。柳晚意冷笑：「不是我慧眼獨具發現移民這條路，你就在這搖搖欲墜的廠子裡混一生吧！」

出發去加拿大前一個月，他們就沒在家裡吃過一頓飯，不是這家請，就是那家邀。老何有些飄飄然，他忽然想，這個時候和崔琳相逢該多好，應該有一番揚眉吐氣的局面。

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電影 《葉問》裡說：人生若沒有遺憾，該多麼了然無趣。可說這話的人是懷著怎樣的無奈說出的，又有多少人會為所謂的有趣而讓生活充滿遺憾呢？

柳晚意的遺憾從登陸多倫多就開始了，都不存在蜜月期，彷彿為了生存搭夥過日子的半路夫妻，直接就是柴米油鹽的七件事，連點溫馨的假象都不給對方。初初移民的第一年，他們錯過的七年之癢用天天爭吵取代了。引起爭吵的都是微不足道的小事，以前大家都不會計較，現在卻爆發得厲害。

他們還沒吵出結果，多倫多的冬天就猝不及防地來了。才十月，在他們家鄉霜葉紅於二月花的季節，多倫多居然開始洋洋灑灑飄起了雪花。（五）