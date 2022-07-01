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今天只有殘留的軀殼：香港主權移交25年「愛國者七一」

人口普查局最新數據：亞裔、西語裔增加 唯白人變少

四月，好冷！（下）

牧曉
王幼嘉／圖
王幼嘉／圖

雅茵和小明噙著淚，緊咬牙關，一個托頭、一個托腰，戚伯在後面抱起遺體袋的末端準備下樓。亡妻僵直的雙腿像兩根冰凌穿透他的手掌，一股寒氣直襲他的胃部，他每下一級樓梯，就彷彿有一只鐘擺撞擊著他的心臟。就是在這個樓道裡，他習慣了聽到妻子周末買菜回家的腳步；自己平日上班臨出門時，妻子探頭拋出的囑咐；還有她追到樓下的嘮叨：「又忘了帶藥，腰痛起來怎麼辦？」

他還從未與她並肩、牽手走過這段樓道，今天竟然用這種方式送她，人生就這麼草率地結束了？戚伯感覺自己永遠走不出這條愧疚的隧道……

3

戚伯跪著的腿失去了知覺，他從床邊抬起頭，瘦削的臉在床墊上壓得紫一塊、白一塊，眼淚打濕了一大片床單，身子像風中的一片樹葉狂抖。他兩手緊抓著床沿，弓起身吃力地爬上床，躺在亡妻留下的凹陷裡，兩眼直勾勾地盯著天花板。晚風吹開了沒關緊的窗戶，天下起了濛濛細雨，誰家在循環放著歌曲〈這世界這麼多人〉。細雨裹著歌聲像帶淚的哀樂，把他紛亂的思緒，帶回到下午的殯儀館。

女兒雅茵和小外孫在殯儀館的一角，請殯儀館的人寫輓聯、準備花籃。一位工作人員從業務辦公室走出來，她一邊遞給戚伯「遺體火化證明」，一邊引著戚伯走向買壽衣的櫃檯，說：「給你妻子穿上壽衣、蓋上壽被，就不要穿那些毛衣、外套，穿著秋衣、秋褲就行。」

戚伯給亡妻挑好壽衣、被子和枕頭，業務員將它們放進一個提包，交給了指定的工作人員去給逝者穿用。這時戚伯打開手中的「遺體火化證明」一看：上面的名字他不認識。

戚伯踉踉蹌蹌跑回業務辦公室，瞪著坐在電腦前的工作人員，手上的火化證明滑落到地上，乾裂的嘴唇勉強吐出一句話：「這不是我妻子的名字！」

與此同時，告別廳一個女聲報出戚伯的名字：「遺體告別儀式馬上開始，棺材已經拉出來了！」

戚伯轉身趕到棺材邊，定睛一看：遺體袋的拉鏈依然緊鎖，那個裝著壽衣用品的提包原封未動，靠在遺體袋的末端放著。戚伯顫動了一下嘴唇，自言自語道：「如果不是女兒在家幫你穿好羊絨衫、羊毛外套，這樣出遠門，不是凍得可憐嗎？」

戚伯遲緩地抬起頭，一字一頓地對旁邊的工作人員說：「請……打開……遺體袋。」

「為什麼？」工作人員問道。

「我不知道這裡躺著的是不是我的親人。」

工作人員的回答斬釘截鐵：「不會搞錯的。民政局規定，疫情期間不得打開袋子。」

一直嗓音低沉的戚伯突然咆哮起來，脖子青筋暴起：「剛才的『遺體火化證明』你們就給搞錯了！今天不打開拉鏈，我就不簽字火化！我要向政府熱線投訴！」戚伯氣喘吁吁，掏出手機，哆嗦的手指在手機屏上敲了好幾遍，也沒能敲對號碼。

突然手機「啪」的一聲摔在地上，手機屏碎成幾塊，戚伯沒有理會。他白髮蓬亂，像一頭蒼老絕望的獅子，向身邊悄悄圍攏來看熱鬧的人群，攤開布滿皺紋的雙手，問道：「你們都有父母吧？誰沒有最後一天？逝者的尊嚴何在！」戚伯的聲音好像也從高空摔了下來，沙啞破裂。

旁邊一個穿白色防疫服的人從防護罩裡，瞟了一眼戚伯說：「你自己開吧。」

這時雅茵和兒子掛置好輓聯、花籃，也趕了過來。三個人蹲下身去，戚伯極力控制著發抖的手，打開拉鏈，雙手撫著亡妻的臉，為她整理遺容。雅茵從提袋中掏出壽衣、壽被放在媽媽身上，泣不成聲地唏噓著：「媽媽，對不起！不能給您穿上……」

小明扶著棺材叫了一聲：「外婆沒有枕頭嗎？」

還是那個穿白色防疫服的人從防護罩裡，嘟囔了一句：「自己找啊，快點，別耽誤時間了！」

雅茵從棺材尾部的一個角落找到枕頭，在母親的頭下墊好。整理完畢，她剛站起身來，就有工作人員拿著一張紙，遞到雅茵面前：「你們的帳單。」

雅茵接過帳單，看到上面列著：

殯儀車費（五公里）／400元

遺體冷藏防腐袋／120元

整理遺體費／100元

告別廳（二十分鐘）／470元

……

戚伯紋絲不動地躺在亡妻的床上，眼睛盯著天花板。在他眼裡，那一條條刷得慘白的水泥裝飾彷彿是無數的帳單、輓帶、和告別廳牆上瀑布一樣的輓聯，匯成一條冰河，從空中直瀉下來。他下意識地摸了摸床單，喃喃地說：「好冷啊！我牽著你一同去吧。」（下）

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