放手老何對柳晚意來說，會是雙重的失敗。崔琳裡外都贏了，柳晚意簡直就成了笑話，這是心高氣盛的她絕對不能接受的。在老何到來之前，柳晚意已經清楚地意識到，自己在婚戀市場上最高峰已過，如果再不把自己拋出，那麼隨著曲線的迅速下滑，自己的境況會有慘不忍睹之勢。

柳晚意是委屈間和老何先把生米煮成了熟飯，老何沒了後悔的餘地。那個年代，柳晚意只要挺著肚子去一趟廠裡黨支部，老何便前程盡毀。

他們的婚禮如期舉行，婚後的日子也如常。用柳晚意的話說，任何婚姻最後都是殊路同歸走向平淡，他們至多只是提早了一點。更何況婚後沒多久，女兒何韻的到來讓他們手忙腳亂。工作忙、家務多，孩子又沒有上一輩帶，柳晚意覺得緩氣的空間都沒有，哪裡還有空閒想其他？

煎熬裡，何韻終於可以去幼兒園了。工廠人來人往，又有新人進來，大家覺得有個眉眼間有崔琳的味道。老何藉機裝作不經意地問起崔琳。廠子太大，他們居然只碰到過屈指可數的幾面。

同事說：「你不知道？琳妹妹當貴妃了，嫁了個有錢有勢的老公。」

老何心裡一緊，慶幸自己當年沒有輕舉妄動，不然無權無勢的他連柳晚意也錯過了。平心而論，柳晚意外在條件不比崔琳差。過日子而言，柳晚意還更接地氣，裡裡外外一手抓。柴米油鹽不操心的老何也領略到林黛玉真做太太，受苦的還是自己。就憑這些，老何都覺得柳晚意可愛了很多。

時光過去，老何也終於熬成了科長，妻賢女孝，老何眼裡的日子一片歲月靜好。柳晚意卻不茍同，有的女人是以推老公發憤圖強為生活目標的，她堪稱這方面的標兵。（四）