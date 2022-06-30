王幼嘉／圖

1

女兒雅茵的臥室門像抽泣一樣輕輕關上了，戚伯從躺椅上吃力地站起來，單薄的身軀有些佝僂。他靠著旁邊的書桌站了一會，兩手托著腰，一步一移朝對面兩米開外的空床走去。

窄小的房間裡，靠窗的書桌上立著一盞檯燈，燈光昏暗無奈。深棕色的燈罩邊緣綴著一圈晶瑩的珠子，像一隻低垂的頭顱在流淚。一扇玻璃窗半掩著，空氣中沒有上海往日潮水般的車流聲，四月的寒氣和著鐵板一樣的夜色直逼進來。門邊的床頭櫃緊挨著靠牆的單人床，鋪著藍白格子床單的床墊上，顯出一個瘦小的人體輪廓凹陷。幾步之遙的距離，戚伯像在摸著石頭蹚過漲潮的激流，他好不容易走到床前，扶著床沿緩緩跪了下去，然後伸出雙手，從枕頭深深的凹陷一直摩挲到床的另一頭。他的手掌彷彿又碰到了遺體袋中亡妻冰凌一樣的雙腿，身體像觸了電一樣，伏倒在床上。

2

戚伯的妻子患心臟病多年，四月初的一天中午，妻子剛吃了幾口飯就感覺胸悶。戚伯攙著臉色蒼白的妻子回到臥室，讓她服了兩片硝酸甘油後睡下休息。接下來的幾天她胸悶頻繁發作，可是上海疫情 封控隔離，除了新冠感染病人，其他病人很難就醫。

戚伯好不容易接通了急救電話，接線員說搶救新冠病人都忙不過來，已無急救車可派。戚伯心裡明白，即使有車，還要出示健康綠碼。沒有二十四小時核酸檢測證明，寸步難行，更不用想找到收治醫院了。

就這樣，妻子的狀況一天不如一天。昨天下午她疲憊的心臟，像一匹陷入泥潭裡的老馬，不再掙扎，永遠地睡去了。

今天上午，兩眼紅腫的雅茵在客廳聯繫殯儀館，電話一直是忙音。大約四十分鐘過去了，依然沒人接電話。戚伯想起自己有個學生曾在殯儀館工作過，通過微信 ，學生給了他殯儀館業務主管的直線電話。戚伯隨即聯繫上這位業務主管，請他安排喪葬事宜。

業務主管在電話裡告訴戚伯需要的證件，還提出了兩條要求：「一，家屬要到殯儀館來，一定要先和居委會聯繫。二，殯儀車可以開到你們樓下，但民政局有規定，疫情期間無接觸服務，家屬必須自己想辦法把遺體抬下來。」

戚伯不知所措地看了一眼站在旁邊的女兒和小外孫，用低沉的聲音回答：「社區志願者已經幫我到社區醫院，辦妥了死亡證明書，居委會也開具了出門證，同意我們三個人去送別。但是，我七十五歲了，患有腰間盤突出症，家裡只有我、女兒和小外孫。我們三個人抬著遺體從三樓下去實在困難，能不能請您多派一個人幫幫忙？我們按規定多付費好嗎？」

手機 裡主管的聲音有些不耐煩了：「疫情期間，我們只有一個駕駛員，無法幫忙。有困難，你們自己去找居委會吧！」

一直站在旁邊的雅茵拉了拉戚伯的衣袖說：「爸爸，跟他說沒用。等司機來了，我們多給他點小費，興許可以請他幫忙。」

戚伯掛斷電話，手機屏幕顯示上午十點半。

中午時分，雅茵打開冰箱，有點犯難了：封控前搶購的菜所剩無幾，上海青變成了上海黃，好在還有一盒雞蛋、兩根黃瓜，可以湊合一頓。

簡單的午餐在餐桌上放涼了，沒人動筷子。雅茵將飯菜又熱了一遍，勸父親說：「好歹吃一口，等下要去送媽媽。」

「小明，快過來吃飯，要吃飽……」戚伯望著沙發上低著頭的小外孫哽咽住了。

一家人好不容易熬到下午兩點多鐘，樓下一陣汽車引擎聲從客廳窗口傳來。雅茵連忙衝出房門，往樓下跑去，戚伯也扶著樓梯扶手，急急地跟了下去。

一輛黑色殯儀車停在樓門前，身穿防護服的司機正從車後箱拿出黃色遺體袋。

雅茵上前說：「師傅，您好，我家只有我跟七十五歲的父親和我十六歲的兒子。父親有腰間盤突出症，能不能麻煩您……」

沒等雅茵說完，司機交給她那個遺體袋說：「上面規定，我們不能進家門。你們裝進去，拉上拉鏈，抬下來就行了。」

返回三樓的家中，戚伯領著女兒和小外孫，像機器人一般默默地來到裡間臥室，將亡妻的遺體裝入袋中。

戚伯閉上深陷的眼睛，不讓眼淚決堤，雙手撫摸了一下亡妻的肩頭，便將拉鏈緩緩下拉。拉鏈像一把剪刀，剪斷了陽光的射線，遺體袋中只有黑暗陪著那副操勞了一輩子的軀殼。（上）