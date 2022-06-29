他看起來四十五、六的年紀，戴著金絲眼鏡，說起話來文質彬彬的。他似乎對曹正星的印象也很好，宴席散了以後，他專門找到了曹正星，給了他一張自己的名片。他說，毛市長是自己很重要的朋友，與自己親如兄弟。曹正星是毛市長的姑爺，那也就和自己的姑爺差不多了。說這話的時候，他呵呵地笑了，他說：「我今天心裡高興，多喝了兩杯，說話有些放肆了，您可別介意。」

曹正星趕緊擺擺手說：「哪裡、哪裡，成伯伯您太客氣了。」

陪著毛心婷一起送走了毛市長和夫人的客人們後，曹正星擼起袖子，準備幫忙收拾餐廳裡的狼藉。毛心婷卻一把把他攔住，「你坐下，哪裡輪得到你！」

她說得沒錯，毛家為了今天的生日宴，專門從餐廳裡請了兩個廚子、四個服務員，從準備食材烹飪端上桌，到伺候賓客端茶倒水，再到清潔打掃一條龍服務。主人和客人們只負責坐下，吃就好了。

他在毛家待到了晚上八點半，毛母本來要留毛心婷在家裡住，可她藉口說自己明天要去醫院值班，從自己住的地方走會更方便。當著曹正星的面，毛母也沒再挽留，只是囑咐毛心婷開車的時候，一定注意安全。

等電梯的時候，毛心婷就緊緊地握著曹正星的手。兩人進了電梯，電梯門一關，她更是一把勾住了曹正星的脖子吻了起來。今天曹正星幫她掙足了面子。一向勢利的三嬸被自己懟到啞口無言，大媽和小嬸更是大氣都不敢出一口。其實如果不是今天父親做壽，她是不可能願意回家見到老家這幫親戚的。一個個窮酸得要死，偏偏還都刻薄得要命。（六○）