可是愛人總是說：「很忙、很忙，我必須拚。」然後又若有所思地說：「小隊員進步很快，小隊員也來美國了。」

她懂，水池裡競爭激烈，奧運 會還沒點火，他已經有了新對手，估計新對手也穿了鯊魚皮。

每次掛了電話，沙心都若有所失。每次都是她關心他，他從沒主動問過她：你好嗎？快樂嗎？那些日子，沙心上不了舞台，病兮兮躺在床上，她滿懷委屈問海天：「你知道嗎？我受傷了！」

海天居然說：「受傷有什麼了不起，受傷對我是家常便飯。胳膊脫臼了，我自己接，肌肉 拉傷了，打一針封閉繼續訓練。」

電話斷了，沙心的心在滴血，身心最孱弱的時候卻被愛人潑了一臉的冰水，這樣的人還能與他相守一生嗎？當她治好了傷，重回舞台，再扮鯊魚時，她覺得沒有必要再給海天掛電話。反正她不主動聯繫，海天絕不找她。

但是有一天，她將面對人生的十字路口，而她的選擇跟海天有關。在行事之前，她猶豫著，是不是應該給海天打個招呼，畢竟他們相愛過。可是手機 剛剛一接通，她立馬就把電話掐斷了，反正他也沒有打回來。她笑了笑，何苦呢？不該自作多情，人家馬上就是奧運明星了，我算什麼呢？

海天並沒有當成奧運明星。他出師未捷身先死，預賽就踩了地雷。什麼原因？成也鯊魚皮，敗也鯊魚皮。此番遠征奧運，海天和教練做了周密詳細的備戰，利器必不可少，什麼樣的利器？升級版的鯊魚皮泳衣，更輕、更快、更能出成績。海天是游仰泳的，仰泳有它的規章制度，出發時的潛水不能超過十五米，十五米是警戒線，超過了就是犯規。（六）