我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

白蘭花開（六）

孟悟

可是愛人總是說：「很忙、很忙，我必須拚。」然後又若有所思地說：「小隊員進步很快，小隊員也來美國了。」

她懂，水池裡競爭激烈，奧運會還沒點火，他已經有了新對手，估計新對手也穿了鯊魚皮。

每次掛了電話，沙心都若有所失。每次都是她關心他，他從沒主動問過她：你好嗎？快樂嗎？那些日子，沙心上不了舞台，病兮兮躺在床上，她滿懷委屈問海天：「你知道嗎？我受傷了！」

海天居然說：「受傷有什麼了不起，受傷對我是家常便飯。胳膊脫臼了，我自己接，肌肉拉傷了，打一針封閉繼續訓練。」

電話斷了，沙心的心在滴血，身心最孱弱的時候卻被愛人潑了一臉的冰水，這樣的人還能與他相守一生嗎？當她治好了傷，重回舞台，再扮鯊魚時，她覺得沒有必要再給海天掛電話。反正她不主動聯繫，海天絕不找她。

但是有一天，她將面對人生的十字路口，而她的選擇跟海天有關。在行事之前，她猶豫著，是不是應該給海天打個招呼，畢竟他們相愛過。可是手機剛剛一接通，她立馬就把電話掐斷了，反正他也沒有打回來。她笑了笑，何苦呢？不該自作多情，人家馬上就是奧運明星了，我算什麼呢？

海天並沒有當成奧運明星。他出師未捷身先死，預賽就踩了地雷。什麼原因？成也鯊魚皮，敗也鯊魚皮。此番遠征奧運，海天和教練做了周密詳細的備戰，利器必不可少，什麼樣的利器？升級版的鯊魚皮泳衣，更輕、更快、更能出成績。海天是游仰泳的，仰泳有它的規章制度，出發時的潛水不能超過十五米，十五米是警戒線，超過了就是犯規。（六）

奧運 肌肉 手機

上一則

台灣鄉土文學大師黃春明 人生如精彩的彈珠台

下一則

《老照片說故事》在公園練武

延伸閱讀

運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招

運動新手常犯3大地雷飲食習慣 奧運營養師支招
從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼

從水中游回陸地 「飛魚」菲爾普斯退休生活忙什麼
俄第一情婦爆出「意外懷孕」 傳普亭氣炸了

俄第一情婦爆出「意外懷孕」 傳普亭氣炸了
拜登接見近600奧運選手 讚「團結國家」

拜登接見近600奧運選手 讚「團結國家」

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
黛安∕圖

千金小姐成女傭（上）

2022-06-28 02:02
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元