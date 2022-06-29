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柳晚意（三）

夏嫿
薛慧瑩／圖
薛慧瑩／圖

「做外公？做太公又怎樣？齊白石七老八十還要續弦呢？有志不在年高。」柳晚意起身拍了拍老何：「收拾一下，你還人模狗樣的，要相信你一定會有艷過朝霞的夕陽。」

柳晚意說完也不看老何，一扭身走出了臥室。剩下老何獨自寂寞地搖頭，他的老婆柳晚意，要長相有長相、要身材有身材，上得廳堂、下得廚房，只是這近乎完美的背後，他有時的感覺是窒息。

「老何可以跟著我們一起去巡迴演出，多一個提包倒茶的，多好。」柳晚意的隊友說。

「想得美，讓我家老何出錢出力當服務生，我退兩張機票損失巨大，你幹麼不讓你家的上？」

「我也想，問題是我家的我使喚不動！我家的要是有你家的這樣聽話，我就要燒高香還願！」隊友感嘆。

「這世上還會有聽話的男人？不過是利益權衡下的妥協。」柳晚意的感慨似乎更甚。

「你這話好像你們不是自由戀愛，是包辦婚姻。」

「婚姻怎麼開始的不重要，最後都會殊路同歸的。」柳晚意長嘆一聲，嘆聲裡含著千般幽怨。

3

老何從飛機降落在上海浦東機場開始，不真實的感覺就纏繞著他。無牽無掛的假期真好，尤其是轉機時聽到的家鄉話，仙樂飄飄一般。沒有人對他嘮嘮叨叨，老何如出籠的鳥兒，也如在籠裡長時間的鳥一樣，有點忘了如何展翅飛翔。

家鄉的酒店，柳晚意早已訂好。近些年來，回國都住酒店也是她的主意。柳晚意跟兩邊家人都不怎麼親密，也不喜歡住民宿。酒店有人收拾乾淨，讓她特有成就感，感覺高人一等，尤其是在加拿大給家務勞動改造得很痛苦的情況下。

老何好像踏著祥雲飄飄欲仙，不過等他在酒店孤獨地醒來，這種感覺便蕩然無存。他去看了一下兩邊家人，捎去了柳晚意早就準備好的禮物，所有的事情就都沒了下文。之前柳晚意說想去洛陽看看牡丹，現在老何一個人根本無興趣，他彷彿回到了失業的最初狀態。

柳晚意這邊給旗袍隊南行美國的突發事件，忙得焦頭爛額，兩隊員患上水土不服，又吐又拉。「加拿大不是美國的後院嗎？怎麼後院走到前庭就不適應了？真是活該在加拿大受凍！」柳晚意說這些話的時候咬牙切齒，彷彿隊員做了十大不赦的壞事。身邊的隊友知道她口惡心善的本性，笑得前仰後合，忘了腳上還踹著細高跟鞋，不留神腳給扭傷了。這一連串的損兵折將，旗袍隊表演的陣腳開始凌亂。

老何的經歷彙報對柳晚意來說，簡直是大夏天的冰鎮西瓜。她不掩飾自己的得意：「組織能力不行，就好好檢討一下，沒我在，找個飯局都這麼難，想想吧，這些年你到底沾了我多少光！」

當年老何研究生畢業，分到柳晚意單位，一家大型國營工廠，柳晚意已經是老員工。那個年代的中老年女人愛作媒，就和現在愛打麻將一樣。這些阿姨成功地填補了當時沒有交友相親網站、介紹所的空缺，讓有情人終成眷屬。可柳晚意是塊硬石頭，讓很多人碰了釘子，是廠裡有名的刺玫瑰。

老何一來，阿姨們都盯上了，但沒人想著給柳晚意遞過去。一是她眼光高、挑剔聞名遐邇，二是老何和柳晚意看上去不像同一星球的，老何斯文書生氣十足、柳晚意潑辣尖酸，窄尖高跟和鬆糕鞋擺在一起，怎麼都不會是一對。

月老的紅線有時就是牽得莫名其妙，似乎是柳晚意主動些，老何也來者不拒。兩個人都還沒確定之前，整個廠子裡都知道，柳晚意和新來的老何好上了。頗有小說《圍城》裡主角孫柔嘉掛上方鴻漸的風範。

老何找不到拒絕柳晚意的理由。不論哪方面條件，柳晚意都不差過他，可他有點不是那麼開心。等他明白是缺心動的感覺，他和柳晚意已經見過家長，開始籌備婚禮了。

老何的心思游離，柳晚意看得很清楚，就是因為新來的大學生崔琳。那女孩活脫脫陳曉旭的林黛玉再版，人見猶憐。全廠上下掀起的轟動比當年柳晚意來時大多了。柳晚意心裡本來就有自己是昨日黃花的感傷，老何的舉動，簡直生生地刺激了她。

老何在柳晚意心中沒那麼重要。很多婚姻的形成並不是誰是誰的最佳選擇，不過是那個特定時刻環顧左右，對方是比較合適的人選而已。柳晚意挑挑揀揀了幾年，又不願意回頭讓人家看笑話，何況有些對方是使君有婦了。（三）

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