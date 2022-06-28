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「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

殺死星河（五九）

桑文鶴

曹正星在眾人的稱讚中，有些不好意思地站起來。他舉起手中的杯子說：「第一，敬毛伯父，祝您生日快樂，身體健康！第二，敬在座的各位，祝大家新的一年，闔家平安，生活幸福！」說完一仰脖，飲盡杯中酒。眾人紛紛鼓掌叫好。

毛心婷的堂妹湊到她的跟前，口氣討好地說：「哇，未來姊夫可真帥，堂姊真是好福氣！」

毛心婷得意地笑了，「那是！畢竟是我自己挑的男人。」

三嬸趁熱打鐵地問：「小夥子這麼有出息，那他家裡是做什麼的？」

毛心婷說：「他就是來自普通工薪家庭。」

「工薪家庭？那就是打工的了？」三嬸笑了，「婷婷，你的眼光不是一直很高嗎？我娘家表嫂家的兒子，怎麼說還是個開公司的小老闆呢，給你介紹你還看不上，說要自己找個好的。」三嬸側過臉去看看曹正星，然後壓低聲音說：「人長得倒是挺排場的，就是這個家境嘛……」

毛心婷在心底冷笑了一聲，然後說：「三嬸，俗話說得好，英雄不問出處。當年我爸不也是從窮鄉僻壤的小鎮裡走出來的？家裡不是也沒給幫上一點忙？他自己奮鬥出息了，馬上就想著幫扶家裡人。嬸嬸，如果我沒記錯的話，你和我三叔的婚禮，還有你們倆在城裡的工作、妹妹考市重點高中、考大學選志願這些，都是我爸媽一手搞定的吧？也沒見你嫌棄我爸出身不好啊？」

「那是、那是。」三嬸趕緊陪笑，「我就看那小夥子一表人才，和婷婷你真是天作之合！」

毛心婷沒再接話，嘴角浮起一個笑，夾起一片牛肉丟進嘴裡。

毛市長旁邊坐著的男人姓成，叫成嘉瀚，是前幾年才剛來麒城投資的地產老闆。（五九）

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