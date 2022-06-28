這句話跳在沙心的眼前，心頭浮起層層的檸檬水，我在海天的心中算什麼？夜風吹落夏日的白蘭花，輕飄飄的花瓣，沒有重量。

海天後來對沙心說：「別人不清楚，你還不清楚？我拿下金牌的最大動力是你。我們的關係還沒公開，你不怕那些狗仔隊天天去跟蹤你。」

沙心想想也是這個道理，雖然雙方父母知道他們的關係，但並沒有對媒體廣而告之。沙心相信海天是在保護她，他們青梅竹馬，應該心心相印。

但是直覺引發的猜忌還是弄亂了她的情緒。她在「鯊魚精」的排練中，一個不留神，摔傷了腰，眼睜睜看著B角艾草頂替了她。艾草是她的好友，沙心只能把失落藏在心底，強裝笑顏去鼓勵她。

在燈光閃耀的舞台上，艾草時而隨波翻騰、時而柔情曼妙，但是到了「鯊魚剝皮」的高潮，導演 總是感嘆艾草的藝術功力不如沙心。沙心在處理這段舞蹈的時候，不僅舞功深厚，臉上的表情也很到位。她的眼睛閃著淚，嘴角卻隱著笑，流淚是因為剝皮時刺心刺骨的痛，扭曲、隱忍、掙扎，綻放出生命的激情和愛的信念。

沙心看見艾草很努力，想抓住主演的機會，她一會兒滿地翻滾、一會兒揚臂飛旋，最後成功演繹出鯊魚精仰首昇華，擁有了人類的身體和靈魂。而沙心只能靜心養傷，期待早日康復。

轉眼又到奧運 年，海天全心備戰，下決心要拿金牌。國家隊為了培養他，把他送到美國訓練。到了美國，訓練強度加大，海天再沒有時間主動聯繫沙心。

沙心似乎是修煉成人的「鯊魚精」，心頭永遠掛著自己的愛人。（五）