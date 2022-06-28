我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

申請耶魯等12所大學全錄取 美台混血北一女孩分享心得

「法網遊龍」資深女星瑪麗瑪拉 驚傳紐約溺斃身亡

白蘭花開（五）

孟悟

這句話跳在沙心的眼前，心頭浮起層層的檸檬水，我在海天的心中算什麼？夜風吹落夏日的白蘭花，輕飄飄的花瓣，沒有重量。

海天後來對沙心說：「別人不清楚，你還不清楚？我拿下金牌的最大動力是你。我們的關係還沒公開，你不怕那些狗仔隊天天去跟蹤你。」

沙心想想也是這個道理，雖然雙方父母知道他們的關係，但並沒有對媒體廣而告之。沙心相信海天是在保護她，他們青梅竹馬，應該心心相印。

但是直覺引發的猜忌還是弄亂了她的情緒。她在「鯊魚精」的排練中，一個不留神，摔傷了腰，眼睜睜看著B角艾草頂替了她。艾草是她的好友，沙心只能把失落藏在心底，強裝笑顏去鼓勵她。

在燈光閃耀的舞台上，艾草時而隨波翻騰、時而柔情曼妙，但是到了「鯊魚剝皮」的高潮，導演總是感嘆艾草的藝術功力不如沙心。沙心在處理這段舞蹈的時候，不僅舞功深厚，臉上的表情也很到位。她的眼睛閃著淚，嘴角卻隱著笑，流淚是因為剝皮時刺心刺骨的痛，扭曲、隱忍、掙扎，綻放出生命的激情和愛的信念。

沙心看見艾草很努力，想抓住主演的機會，她一會兒滿地翻滾、一會兒揚臂飛旋，最後成功演繹出鯊魚精仰首昇華，擁有了人類的身體和靈魂。而沙心只能靜心養傷，期待早日康復。

轉眼又到奧運年，海天全心備戰，下決心要拿金牌。國家隊為了培養他，把他送到美國訓練。到了美國，訓練強度加大，海天再沒有時間主動聯繫沙心。

沙心似乎是修煉成人的「鯊魚精」，心頭永遠掛著自己的愛人。（五）

導演 奧運

上一則

烏克蘭作家札丹 獲德國出版界最高榮譽和平獎

下一則

小燕子的父母心

延伸閱讀

阿湯哥專心當「獨行俠」 10年來戀情地下化

阿湯哥專心當「獨行俠」 10年來戀情地下化
湯姆克魯斯和10年前不一樣了？這些事現在都不做

湯姆克魯斯和10年前不一樣了？這些事現在都不做
野菜遍地 華人巧手做佳餚

野菜遍地 華人巧手做佳餚
被問舊愛布蘭妮懷孕 賈斯汀跺腳飆狗仔：滾開

被問舊愛布蘭妮懷孕 賈斯汀跺腳飆狗仔：滾開

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
阿尼默∕圖

絕不離婚的皮特

2022-06-24 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51
60歲創業，中微半導體董事長尹志堯堅信，一旦華人自主發展積體電路領域，一定能達到世界最先進水平。（取材自微博）

「中國刻蝕機之父」 中微尹志堯 要帶中國半導體突圍

2022-06-27 07:00

忍耐再忍耐

2022-06-26 02:03

超人氣

更多 >
原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師

遭控大量開立類鴉片藥物 最高法院9:0支持阿州華裔醫師
老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機

老婆痛罵騙吃騙住、沒鑽戒 林立洋認了無性爆婚姻危機
恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電

恐擾亂全球經濟的下隻黑天鵝：斷電
兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下

兩大「前男友」亂入張娜拉婚禮？狂吼模樣全被賓客拍下