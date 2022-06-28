薛慧瑩／圖

危和機總是並存，也或者老何屬於上帝厚待的寵兒。去財務結算時，老何有些吃驚自己可以帶走的錢的數字。老何初入職時，公司曾經在員工中募股。他也不懂，填了計畫，每年拿出工資的百分之五買公司的原生股票 。這麼多年累積加上股票的上漲，尤其這次收購股票爆漲，算起來一筆相當的數目。

柳晚意笑得雙下巴都出來了，一副數錢要數到手抽筋的樣子：「這一下來了好幾年的工資，乾脆你不找工作，退休 算了。」

退休如此突如其來？老何打了一個激靈。雖然上班勞累時有閃過即刻退休的念頭，可退休瞬間擺到眼前，還是難以接受。畢竟他才剛五十，屬於年富力強的行列。

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何韻多倫多大學商業管理畢業後，找工作很順風順水，這一直是柳晚意的驕傲。女兒長相上隨老何多些，個性倒是像自己。老何的眉清目秀在何韻身上，更顯東方的柔美。何韻自己倒不喜歡，她習慣歐美人的高顴骨、寬臉龐。何韻故意把眼線畫得伸出來可以站隻小鳥，塗近乎於黑色的口紅，戴著金庸小說人物梅超風風格的長指甲，老何和柳晚意都難以接受。

何韻隨老何夫妻移民加拿大時五歲，單獨在家的權利都沒有。他們夫妻經常偷偷讓她一個人在家。何韻自小練就了單獨面對一切的本領，現在都要奔三十歲了，成形的大樹怎麼可能因為父母的一點不滿，去改變主軀幹的走向？

何韻的感情也是如此，我行我素地堅持單著。柳晚意就差自己親自上陣，各種方法她都嘗試了，軟硬兼施，但依然沒有將何韻塞進婚姻的大門。何韻領回來的男友也曾有幾個，黑的、白的、老的、醜的，柳晚意的心臟給折騰得不定時犯病。她的擇婿標準一再放低，最後變成──不帶同性回來就行！但還是無果花，何韻依然形單影隻。

不過何韻的事業經營得風生水起，早就是單位部門管理。在老何失業的時候，何韻被選派到美國南方的城市去開拓市場。這一錘定音了老何的退休。

柳晚意說：「等何韻安定下來，我們也去美國。你要找工作，等到了美國再找。」

眼前的日子似乎變成了一個悠長假期。柳晚意說正好回國，到國內痛快享受一下，玩好了回來，蓄勢待發參加革命新工作。

老何做夢一般，二十多年了，每次回國都是行程匆匆。雖然在國內的牽掛越來越少，父母作古好些年，兄弟之間來往也不緊密。可國內還是有股特別的吸引力，彷彿磁鐵一般，磁性總在那裡，只要距離靠近，作用就顯現。

機票訂好，是柳晚意的心儀時間，新年後春天來臨前的淡季，兩張往返機票還不到平時一半的價錢，時間卻是六周。柳晚意說，要不是還惦記她的工作，乾脆就住半年。

柳晚意做地產經紀，多倫多華人 多，做經紀的華人也多，說不上好壞，這份工作養活她自己綽綽有餘。老何挺想說：「乾脆就順心意住半年吧。」話在嘴裡繞了幾個圈，又吞了下去。柳晚意的工作屬於他們移民的血淚見證，稍有不慎，柳晚意便會逮著機會，將他罵得狗血淋頭。

柳晚意不喜歡那工作，各式各樣的客人她都可以挑出毛病來。只要和客人出去了，回來肯定有一番情緒激昂的評論。這個時候有點火星，瞬間變成熊熊大火。何韻上大學後，承受的便只是老何。

這兩年柳晚意參加了多倫多的華人旗袍舞蹈隊，一大幫年齡相近的婦女在假想的舞台上搔首弄姿。老何眼裡跟國內的廣場舞一樣，上不得檯面。可柳晚意著迷，每周雷打不動排練，給了老何難得的清淨，所以老何也變得積極支持。

隨著旗袍舞蹈隊活動的增多，柳晚意似乎尋回了失落已久的自信，人也神采飛揚。旗袍隊這次和美國相應的組織接洽好，相互拜訪一起組賽演出。柳晚意激動萬分地接下任務。至於回國和女兒，那一刻被她忘得一乾二淨。

老何說：「你讓我一個人回國去？沒有你，我都不知怎麼安排行程。」坐在梳妝台前的柳晚意不停地撫弄著頭髮，近來脫髮得厲害，她想著怎麼可以讓頭髮蓬鬆顯得多：「不正好嗎？你可以去見見你日思夜想的人。」

老何拿著遙控器在換電視頻道，很激動：「我想見誰呀？你倒是說說看，一天到晚捕風捉影的，真不知道你什麼意思？何韻要是結婚早的話，我們都做外公、外婆了。」（二）