大約也就是那個時候，他離開了老汪家的麵館。老汪為了挽留他，還找過曹正星，讓他這個當哥的好好勸勸曹正河。可沒用，曹正河鐵了心了，不想在那繼續幹了。曹正星心想，也許是麵館離鄧曉芸上班的市場太近，鄧曉光還總是過來買吃的，以後見面難免尷尬，所以只能離開了，眼不見為淨。

後來曹正星留意到鄧曉芸和別的男人好了，那男的是個離過婚的，孩子跟著前妻，據說家裡有點小錢。曹正星想這樣也好，鄧家那樣的情況，是得找個經濟條件好的女婿幫襯著的。

曹正河與鄧曉芸分手後的來年二月，他在夜市上打了人，判了半年。出獄後，曹正河再沒在建陽路一帶出現過。後來曹正星有一次出警，去了建陽路，就在批發市場門口碰到了鄧曉芸。她態度很大方，叫曹正星「星哥」，還打聽起曹正河的消息。

曹正星注意到她的左手無名指上戴著一枚戒指，但她的神情很落寞，臉色的粉底液打得很厚，可曹正星還是注意到了她眼角一塊隱約的瘀青。

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這一年的農曆大年初四，正巧也是毛市長的五十五歲生日。生日宴沒去餐廳，就在家裡辦的，總共擺了三桌，曹正星被安排在全是男人的那一桌上。

毛市長向別人介紹說：「這是我未來的女婿，是一名出色的刑警。前段時間剛剛參與破獲了麒城的一樁惡性連環殺人案，事蹟還上了報紙。」

毛市長指著家裡掛在牆上的一幅油彩畫，意猶未盡地說：「這畫也是他畫的，怎麼樣，是不是有點西洋名家的味道？」

此話一出，桌上的眾人紛紛恭維曹正星，說小夥子真是玉樹臨風、文武雙全。（五八）