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白蘭花開（四）

孟悟

流言一地狗毛，傳說海天同蜘蛛精有染，還有家小報，拍到海天和蜘蛛精大頭碰大頭喝可樂。照片落在沙心的眼睛裡，像一群馬蜂朝她洶湧撲來。短暫的亂與痛之後，她還是相信海天不會變心，只當是記者有意攪亂江湖。海天曾在手機裡告訴過她：「記者都有一顆惟恐天下不亂的心，你要相信我。」

沙心相信海天，海天拿了金牌後的第一個電話，沒有打給父母，而是打給她的。那天她排練完了「鯊魚剝皮」的一齣戲，回家時已經累成一灘稀泥。她知道夜裡有海天的比賽實況，打開電視的體育台，一直堅持著，等著海天出場。可是前面的比賽太長，都是路人甲乙丙丁，沙心膩了，人又太疲，不覺間就倒在沙發上睡著了。手機響了好長的時間，她才去接，電話那邊海天激動得變了音，像是在哭，又像是在吼：「沙心、沙心，我拿金牌了！」

「你拿金牌了？」沙心仍是在半夢半醒之間，還沒來得及狂呼，海天便匆匆丟了一句：「我得給爸媽掛電話。」

電話斷了，似乎一個巨大的喜浪撲過來，沙心還沒回頭，浪花便匆忙退去。沙心握著忙音悶響的手機，覺得自己還在夢裡。

第二天她沒聽到海天的聲音。海天太忙了，報社的記者、電視台的採訪、家鄉的各路媒體湧滿了海天的家。父母告訴記者，自從海天去巴黎比賽，家裡的三台電視全開著，每個電視放不同的體育台，中央的、地方的、香港的，惟恐錯過了海天的半點消息。當家鄉的記者通過熱線找到了海天，告之父母的欣喜和激動。海天動情地說：「這世上最愛我的就是父母，他們是我拿下金牌的最大動力。」（四）

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