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花事了（一○）

郁嘉茵

室友無比確定地告訴趙耀，雖然一直有人在追魏聞，可她現在依舊是單身。

趙耀開始做一些曖昧的舉動，與其他追求者並無不同。魏聞一直沉下心來，抱著看戲一樣的心情觀望著事態的發展。她的生日快到了，她覺得趙耀一定會有所動作，而自己也得選在這一天，把話一次性地全部說清楚。有些心結她不想再帶去到人生的新一年。

果不其然，趙耀捧著玫瑰在她生日的那天，出現在了她的面前。因為怕他到學校裡搞什麼燭光表白，所以魏聞提前主動發微信約他出來，兩個人在魏聞學校附近的一間咖啡館裡見了面。

趙耀臉上有掩飾不住的欣喜，看著魏聞接住了他捧過去的花，他的笑容簡直是勢在必得、十拿九穩了。

誰知魏聞卻開口了：「你這是在做什麼？追求我嗎？」

「不可以嗎？」

「那魏文靜呢？」魏聞問。

「我們兩個人現在只是朋友。」趙耀說。

「就跟當年你我也只是朋友一樣，對嗎？」魏聞盯著趙耀的眼睛。

「這個，和當年沒有關係，我不明白你為什麼要這麼說。」

「是啊，你不明白。那我問你，你當年為什麼喜歡魏文靜不喜歡我，現在又為什麼開始追求我而不去追魏文靜？」魏聞追問。

「緣分這個東西是很奇妙的，只是一種感覺……」

這個回答讓魏聞笑了。她覺得一切都很可笑。

「你不用說得這麼玄之又玄。這個問題我可以替你回答，你無非就是看長相。當年魏文靜是校花，所以你迷戀她。而現在我變得好看一點了，你又轉過頭來追我，難道不是嗎？」

趙耀被她說得有點下不來台，他紅著臉說：「也不完全是這樣，我覺得你的性格很好。」（一○）

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