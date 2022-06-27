薛慧瑩／圖

人生又不是考試，哪裡有什麼標準答案……

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老何的退休 生活是突如其來的。在此之前，他的設想很多。比如搬去溫哥華，享受一下溫暖的海洋性氣候，他太厭倦多倫多漫長的冰天雪地；或者落葉歸根歸國養老，回到步行可以吃早餐的時光，也是愜意在心頭。

老何的想法還沒成形，就給太太柳晚意攔頭打斷：「溫哥華是有錢人的天堂，我們多倫多的房子都換不到那裡市中心的單間。難道你想住鴿子籠？還有在那裡誰也不認識，這移民鬧得我們孤苦伶仃棄兒似的……」

老何趕緊繳械投降：「那我們回國吧，回到親戚家人身邊！」

柳晚意杏眼一睜，柳眉也跟著倒豎：「那當年費盡心思出國幹麼？你是想念霧霾，還是不聽車喇叭聲不習慣？要把何韻處於難堪的位置，讓女兒接著替我們當不孝子孫嗎？」

老何徹底無言，和柳晚意談話，他經常這樣。他有些不太明白，按理說，柳晚意學歷不過是個中專生，平常也不見讀書，可天下事彷彿沒有她不通曉的。不管懂還是不懂，柳晚意總能說出讓人啞口的道道。雖然老何大部分時候不認可，但卻無法找到理據反駁。就像他不得不佩服柳晚意，剛來加拿大只認得二十六個字母，現在的英文單詞量也非常少，可是家裡裡外都是她操持。很多的時候，老何走音的專業詞彙讓對方雲裡霧裡，柳晚意三言兩語簡單形容，倒把事情說得明明白白。

關於退休事宜這項重大決策，還沒開始正式討論，老何的觀點就給柳晚意駁得體無完膚。柳晚意指手畫腳不容置疑：「你老老實實待著做撞鐘和尚，混到退休，我們哪裡也不去，就留在多倫多給何韻看孩子。」

老何沒作聲，退休了只給女兒帶孩子？我們這一代人不是已經開始追求自我了嗎？很多國內大媽寧願養貓狗，都不帶孫子。柳晚意這一直走在時代前列的人怎麼思想如此倒退了？想不通外加想了也白想，老何決定聽天由命。反正現在離退休還早得很，未雨綢繆得太多只會徒添煩惱。

老何在多倫多一家高科技公司做小幹部，項目經理。項目大時，統籌的有二十幾號人，多數時就是一個小組長，領著幾個人勤勤懇懇地幹活，已經二十多年了。公司由小型發展到了中型，最近給一家世界有名的大公司收購了。老何頓時趾高氣揚不少，想像中大公司福利 待遇肯定與眾不同。他尋思著終於守到風水輪流轉，這幾年也受夠了柳晚意的跋扈，自己可以藉機重回家庭的上層建築。

公司所屬辦公樓的標誌換了之後，其實具體到老何這裡，根本沒啥改變，但老何在家講話的聲音都故意強硬了兩度。不過柳晚意根本不接這個茬，完全忽視老何的變化。老何彷彿拳頭打著了棉花，無趣到了頂點。不過老何還存著希望，等公司超額福利發過來，他要一一砸向柳晚意。

老何聽說總公司年終，經常獎勵員工豪華郵輪 行。那時他要特別跟柳晚意說清楚，開衩到大腿根的旗袍就不要帶去穿了。

這個建議在上次幾家朋友一起去郵輪玩時，老何已經提過。柳晚意一口回絕：「那旗袍，真絲料、手工刺繡，專門訂做，一萬多人民幣。你拿出兩萬塊重做一件，我就不穿。」

老何當時給嚇得冷汗淋漓，他還真不知這旗袍的價格，感覺如挖了塊肉餵鄰居家的狗，那狗見他還狂吠差不多。他提氣吐氣再吸氣，終於讓自己憤怒的情緒無聲無息了。想到這回可以揚眉吐氣，老何一定要變本加厲，翻著倍還給柳晚意。

公司新頭把老何叫去辦公室時，他滿心歡喜的。但結果很意外，總公司重新調整，老何他們整個部門裁掉，有幾個內部調整職位他們可以申請，不然就拿一年工資走人。老何腦海裡晃過那些小年輕都嫌低微的內部職位，長嘆了一口氣。

那天吃晚飯時，老何戰戰兢兢地跟柳晚意說這件事。他陡生一股難言的歉意，彷彿他做錯了什麼。

柳晚意在菜碗裡扒拉了幾下，擺盤挺好看的肉末豆腐上面的青蔥給她攪得有些惡心：「挺不錯呀！還有一年工資，我要是滾蛋，連床被子都沒有。」

老何聽出話裡的骨頭，訕訕地說：「有這個工資，外加上政府的失業補貼，我慢慢找，說不定柳暗花明找到更好的工作。」他的話有氣無力，像秋日最後的落葉在風中飄零。柳晚意彷彿沒有聽見一般，自顧自咂巴著嘴吃飯。（一）