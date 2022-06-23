社區和派出所的人剛安排他來學校的時候，學校的老師曾經簡單地考過他，聽寫漢字，他也是能寫出不少的。算術題也可以做，但是他沒法寫出具體的步驟，只是直接心算出答案。

後來，二年級的老師在放學後溫柔地問他，既然沒有上過學，那是怎麼學會寫漢字的，他說是看電視學的。電視裡的人說話，下面有字幕，他就是那樣學會的。

老師對這個比自己只小十歲的小弟很是同情，想盡可能地幫助他。可僅僅過了不到兩周，就有班裡的學生家長來找學校投訴，說安插一個這樣情況的人到班裡，只會讓其他孩子分心。他說他們也不是沒有心肝的人，對於小曹的情況也表示了同情，但這樣下去確實不是辦法。

曹正河在學校的兩周也並不快樂，總是獨來獨往，很多對於其他小朋友都早就是常識的東西他不懂，比如進門要先喊「報告」、回答問題要先舉手之類的。每次做錯，就惹得同學們哄堂大笑，對著一屋子的小孩子，他也不能生氣。課間的時候，沒有人和他玩，他只能側過頭，通過窗口望向灰濛濛的天空，慢慢地嘆出一口氣。

在培訓機構裡，情況好了很多。老師是一對一地教他，曹正河腦子很靈活，一年的時間就學完了小學的所有課程，初中的三年也是只用了大半年就學得差不多了。唯一頭疼的科目是英語，他實在是不行。學了好幾年了，還是停留在「Hello! How are you?」的層面。曹正星給他買了很多英語輔導書和CD，也沒多大用處。

曹正星鼓勵他再加把勁，好好學幾年就可以參加高考 了，而且有位企業家已經出面說明，將來曹正河上大學的所有費用他都包了。可曹正河說自己不想再上學了，他只想快點出去工作。

曹正河對曹正星說：「我想出去學門手藝，學什麼都行，我只想快點找到工作搬出去住。」（五四）