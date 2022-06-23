我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

某個地方，晚上十一點（九）

孫愷愉

但是愛德華還是同意了，因為他知道尼古拉是一個和藹可親的人，並且尼古拉大部分朋友都已經亡故，他其實也沒幾個人可以挑選為旅行同伴。

郵輪啟航前兩個星期，尼古拉突然過世。原來他早已病入膏肓，只是沒想到，自己會在沒有完成郵輪之旅之前就走。

愛德華最終還是決定去坐郵輪。他想，這個旅行可能是尼古拉想做的最後一件事。

「這下，整個船艙都是我一個人的，我真的不用和任何人說話了。」他一邊冷靜地收拾行李，一邊想。

他想起尼古拉邀請他的時候曾說：「你不必說話，來陪我就行。」他的心突然有點沉重。

啟航那天，愛德華來到訂好的船艙。

每個船艙裡都掛著一幅畫，愛德華的船艙裡掛的是〈溶解的時鐘〉。

「在達利的畫中，溶解的是時鐘。在我的世界裡，溶解的是時間。」他把行李放下，自言自語道。

郵輪從邁阿密出發，愛德華很快就發現，自己置身於汪洋中。

他沒有閱讀行程介紹，因為他做生意的時候，已經乘飛機到過全球各地的主要城市，他並不想重遊。

他大部分時間都在頂層甲板上曬太陽，在船上的休息廳裡看現場音樂表演，或者坐在自己的陽台上，那裡最沒有人打擾他。

某天晚上，愛德華在休息廳裡欣賞鋼琴版的流行老歌的時候，看到一個男子朝他走來。

他正想起身離開，但還沒邁出步，那人已經站在他的小桌旁邊。

「我可以坐這裡嗎？這裡好像還能坐一個人。」

愛德華見這中年男子英俊瀟灑、舉止文雅，心中一軟。

「可以。」愛德華環顧四周，才發現廳裡已經沒有其他空位了。

他們倆都坐了下來。

「我叫歐瑪。」男子伸出手。

「愛德華。」愛德華和他握了握手。

歐瑪非常寡言。他自我介紹並坐下後，再也沒有說話。他似乎很喜歡音樂，一邊聽，一邊點頭，有時還哼著曲調。（九）

郵輪

上一則

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

下一則

大近視

延伸閱讀

女王來了 「同名」倫敦地鐵通車前夕 本尊拄杖驚喜現身

女王來了 「同名」倫敦地鐵通車前夕 本尊拄杖驚喜現身
伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察

伊麗莎白線即將通車 英國女王驚喜現身視察
哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅

哈利、梅根為何要「脱英」？王室評論員：留下來休想紅
哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅

哈利、梅根「脱英」有苦衷？皇室評論員：留下來休想紅

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼