某個地方，晚上十一點（九）

但是愛德華還是同意了，因為他知道尼古拉是一個和藹可親的人，並且尼古拉大部分朋友都已經亡故，他其實也沒幾個人可以挑選為旅行同伴。

郵輪 啟航前兩個星期，尼古拉突然過世。原來他早已病入膏肓，只是沒想到，自己會在沒有完成郵輪之旅之前就走。

愛德華最終還是決定去坐郵輪。他想，這個旅行可能是尼古拉想做的最後一件事。

「這下，整個船艙都是我一個人的，我真的不用和任何人說話了。」他一邊冷靜地收拾行李，一邊想。

他想起尼古拉邀請他的時候曾說：「你不必說話，來陪我就行。」他的心突然有點沉重。

啟航那天，愛德華來到訂好的船艙。

每個船艙裡都掛著一幅畫，愛德華的船艙裡掛的是〈溶解的時鐘〉。

「在達利的畫中，溶解的是時鐘。在我的世界裡，溶解的是時間。」他把行李放下，自言自語道。

郵輪從邁阿密出發，愛德華很快就發現，自己置身於汪洋中。

他沒有閱讀行程介紹，因為他做生意的時候，已經乘飛機到過全球各地的主要城市，他並不想重遊。

他大部分時間都在頂層甲板上曬太陽，在船上的休息廳裡看現場音樂表演，或者坐在自己的陽台上，那裡最沒有人打擾他。

某天晚上，愛德華在休息廳裡欣賞鋼琴版的流行老歌的時候，看到一個男子朝他走來。

他正想起身離開，但還沒邁出步，那人已經站在他的小桌旁邊。

「我可以坐這裡嗎？這裡好像還能坐一個人。」

愛德華見這中年男子英俊瀟灑、舉止文雅，心中一軟。

「可以。」愛德華環顧四周，才發現廳裡已經沒有其他空位了。

他們倆都坐了下來。

「我叫歐瑪。」男子伸出手。

「愛德華。」愛德華和他握了握手。

歐瑪非常寡言。他自我介紹並坐下後，再也沒有說話。他似乎很喜歡音樂，一邊聽，一邊點頭，有時還哼著曲調。（九）