我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

花事了（六）

郁嘉茵

在那之後，魏聞刻意疏遠了趙耀。有好幾次放學的時候，她能感到趙耀望向自己的方向，想必是等著自己和他一路走。可她故意慢吞吞的，路過趙耀的時候，也對他視而不見。幾次之後，趙耀一放學就會匆匆離開，不再等她了。

那個時候大家所有的精力，都放在了準備高考這一件事上，魏聞也沒空傷心。身在澳洲的魏文靜給她發過幾封電郵，她看了，卻沒有回覆。所有的事情和情緒都先被推到了一邊，直到高考結束的那個夏天，拿到錄取通知書的魏聞知道她和趙耀要天各一方了，有些事情，她也想當面問清楚，她鼓足勇氣去了趙耀的家。

敲了半天的門，卻沒有人應。過了一會，對面的鄰居家有人探頭出來說，別敲了，一家子都出門旅遊去了。魏聞問：知道什麼時候回來嗎？那人說不知道，然後關上了門。

好吧。魏聞想，魏文靜走了，高考也結束了，再也沒有什麼藉口可以逃避了。本來想體面的結束或者正式的開始某些事的，現在看來，他們兩個人是真的沒有什麼緣分的，唯一有的也只是魏文靜這個連接。連接不存在了，他們兩個也只能是路人了。

4

坐著公交車一路晃晃悠悠，到了外院的時候已經快十點半了。兩個人在外院的門口給魏文靜發了語音，魏文靜沒接。後來魏聞給她留了言，說自己和趙耀現在正在她的學校門口，不知道她在不在學校、有沒有空，能不能見上一面。

等了快十分鐘，魏文靜那邊才回了消息，問他們是不是就在正門口。魏聞回覆說是，魏文靜立刻就發了一條語音留言。魏聞點開一聽，裡面是魏文靜神采飛揚的聲音：「天哪，你們也太會搞突然襲擊了！等著我啊，我這就出來接你們。」（六）

高考 澳洲

上一則

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

下一則

大近視

延伸閱讀

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近
整點快訊╱執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅

整點快訊╱執法部門掃蕩羚羊谷大麻種植點 銷毀1.5萬磅
拜登亞洲行啟動印太架構 料將警告中國勿對台採取行動

拜登亞洲行啟動印太架構 料將警告中國勿對台採取行動
天津確診、密接生禁參加高考 罵聲下政策急轉彎

天津確診、密接生禁參加高考 罵聲下政策急轉彎

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼