在那之後，魏聞刻意疏遠了趙耀。有好幾次放學的時候，她能感到趙耀望向自己的方向，想必是等著自己和他一路走。可她故意慢吞吞的，路過趙耀的時候，也對他視而不見。幾次之後，趙耀一放學就會匆匆離開，不再等她了。

那個時候大家所有的精力，都放在了準備高考 這一件事上，魏聞也沒空傷心。身在澳洲 的魏文靜給她發過幾封電郵，她看了，卻沒有回覆。所有的事情和情緒都先被推到了一邊，直到高考結束的那個夏天，拿到錄取通知書的魏聞知道她和趙耀要天各一方了，有些事情，她也想當面問清楚，她鼓足勇氣去了趙耀的家。

敲了半天的門，卻沒有人應。過了一會，對面的鄰居家有人探頭出來說，別敲了，一家子都出門旅遊去了。魏聞問：知道什麼時候回來嗎？那人說不知道，然後關上了門。

好吧。魏聞想，魏文靜走了，高考也結束了，再也沒有什麼藉口可以逃避了。本來想體面的結束或者正式的開始某些事的，現在看來，他們兩個人是真的沒有什麼緣分的，唯一有的也只是魏文靜這個連接。連接不存在了，他們兩個也只能是路人了。

4

坐著公交車一路晃晃悠悠，到了外院的時候已經快十點半了。兩個人在外院的門口給魏文靜發了語音，魏文靜沒接。後來魏聞給她留了言，說自己和趙耀現在正在她的學校門口，不知道她在不在學校、有沒有空，能不能見上一面。

等了快十分鐘，魏文靜那邊才回了消息，問他們是不是就在正門口。魏聞回覆說是，魏文靜立刻就發了一條語音留言。魏聞點開一聽，裡面是魏文靜神采飛揚的聲音：「天哪，你們也太會搞突然襲擊了！等著我啊，我這就出來接你們。」（六）