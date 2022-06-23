王幼嘉／圖

信是從未謀面的老爺子寄來的，落款地址是美國洛杉磯 。信中講述了當年「國軍」撤退台灣，與家裡失聯的前因後果。信中提及，抗戰期間救了一位美國飛行員而獲得一枚美軍頒發的「紫心勛章」，為此七十年代老爺子獲准移民 美國。現在老了，特別掛牽家鄉的親人，希望全家能夠來美團聚。信寫了密密麻麻整整三頁紙。

接下來飆哥兄弟三個硬是大門不出，關上門商量了整整兩天，最後老大鄭重宣布：全家移民美國。大哥的聲音顯得有點沉滯、僵硬，分明是捨不得這棟住習慣了的老屋和親如家人的街鄰。

大約是「紫心勛章」給足了面子，五個月不到，移民簽證就批下來了。老娘已經過世，三兄弟拖家帶口飛向大洋彼岸。沒有出行的興奮和激動，他們忐忑著：即將面對的又會是一個怎樣的未知世界呢？

很快飆哥就熟悉了洛杉磯的生活。他瞄準了一家中餐館，先幫幫廚，爭取混個大廚當當。幾年的打拚，飆哥順利地晉升為掌勺師傅，餐館不大，還算不得大廚，但工資卻比從前翻了一倍多。

就在拿到工資的當天晚上，桂花兩眼直愣愣地又在運神。

「喂，又打什麼鬼主意？」

「我在想，何不貸款買套房子呢？」

「嗯，好主意。」

說幹就幹，幾年之後，飆哥終於置辦了一套自己的住房。有房、有車、有工作，再加上飆哥的派貌和格局，怎麼樣在華人圈中也算是個響噹噹的「人物」了。

來美國的第二年，飆哥的老二就出生了，目前是家裡唯一的大學生。雖是名牌大學在讀，但桂花卻不這麼認為，她常常念叨：「實在都是一個娘肚子裡生的，為什麼在美國出生的老二就如此中規中矩，不懂得變通呢？」桂花終是有點遺憾。

又是一個「黑色星期五」，美國人俗稱的「瘋狂購物季」。這次飆哥與麻三相約去工廠直銷店轉轉。

通常「購物季」的泊車位相當緊張，飆哥先行一步，搶先找好了車位。麻三駛進停車坪時，看見桂花死勁在向他招手：「麻三鱉，飆子幫你占了個車位，快點囉……」

講句良心話，桂花那「花式女高腔」在公眾場合下猛地亮一嗓子，沒點起碼的精神準備，真的是會要人命的，偏偏桂花就好這一口。

車位那邊，飆哥和一位泊車的老美槓上了，光人一個，卻非要與汽車搶占地盤。來美之後，飆哥難得展露一下身手，好不容易想試一下拳腳，又被保安逮個正著，幾個保安蜂擁而上。老二匆匆趕來，一口純正的美式英語，非常外交地握握手、道個歉，問題就迎刃化解了。

移居美國這麼多年了，飆哥莽撞的行事風格使他逐漸失去「社會大哥」的優越感。好在飆哥的情緒調控能力極好，同保安的爭執絲毫沒有影響他的濃厚興致。孩子們購物去了，坐在廣場的條凳上，吸了一口麻三遞過來的香菸，飆哥不經意間，哼上了老家的民間小調。哼著、哼著，漸漸停滯下來，一動不動地凝望著遠方的曠野和群山。麻三亦默默地陪伴著，半晌不曾言語。

日曆一頁一頁翻著，到了退休 的年紀，飆哥盤算一下，來美國二十多年了。生活在一個完全陌生的世界，飆哥時時有些出格的舉動和不羈的言行，他覺得憋屈，是一種無法融入的憋屈。所謂「一方山水養一方人」，飆哥愈來愈懷念水風井涼風習習的巷道、鱗次櫛比的青磚樓房、左鄰右舍的笑臉、順風順耳的鄉音……這才是真正值得回味的，走心的日子。

退休之後，麻三與飆哥也少了點聯繫。相互掛牽著，打個電話約著見面，地點還是定在「小辣椒」。飆哥腆著個將軍肚，在桂花和兩個兒子的簇擁下，走進餐館。看那派式，小日子一定很是滋潤。

餐桌上麻三緊緊攥著飆哥的手，「不好意思了，今天我先自罰一杯！」斟滿酒，麻三一飲而盡：老家的兄弟病了，有許多事情要幫著處理，過幾天就要回去。這一走，可能是難得再回來了。說完，麻三雙手撐著桌子，眼角分明泛出淚花，搖搖頭，感慨萬千。

飆哥舉起的酒杯慢慢放了下來：「唉」的一聲長嘆。一個掏心窩的朋友怎能說走就走了？飆哥心裡難受，端坐在條凳上，半晌無語。這一天他們喝得有點多，兩人都醉了。（下）