醫生也告訴曹家夫婦：「人在經受了巨大的創傷後，會出現自我保護性的失憶。這個失憶可能是暫時性的，也有可能是永久性的。現在他和家人團聚了，你們家裡人要多給他溫暖，也許他會慢慢回憶起來的。」

李靜容點點頭，心裡想，如果真的是地獄般的經歷的話，那麼永遠想不起來也是好的。

曹慶忠顯然不這麼想，他三天兩頭往警察 局跑，打聽關於九叔案的進展，說查出來這個人的身分以後，一定要通知自己。自己要活剮了他。當然，最後這句他沒敢說出口。

曹慶忠不再四處打零工了，他找了一份送快遞的工作。當年他全國各地東奔西走尋找曹正河的時候，曾經出過一次小車禍 ，左腿膝蓋受了點傷。送快遞總是要樓上、樓下地跑，遇到沒有電梯的舊樓就得爬台階。曹慶忠的膝蓋最後還是撐不下來，所以送快遞的工作也只勉強做滿了一年。

他試著聯繫過多年前在海鮮市場裡認識的老朋友，想看看能不能找找路子，再做點賣海鮮的生意。聯繫上的幾個人中，有能力幫助他的有兩個，一個下個月就要和全家一起移民去澳洲 ，另一個也早就不做水產生意，改做建築和房地產了。他給了曹慶忠一個寫字樓的地址，約他來見一面。

雖然明白今非昔比，但看到當年在市場裡叫他「曹大哥」、剛入行的小弟，現在已經成了身價千萬的老闆，曹慶忠的心裡還是不免悵然。他手足無措地坐在冷氣開得很足的豪華辦公室裡，覺得自己雖然早就不賣海鮮了，可身上還是有自帶的臭魚爛蝦味道。

做生意的事情還是沒有談成，小老弟很同情曹大哥的遭遇，當年為了找曹正河，整個市場裡的人家也都是有錢的出錢、有力的出力。小老弟手底下有活，可都是在建築工地。（五二）