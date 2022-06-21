我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰的香港記憶？「珍寶海鮮舫」錯愕的南海沉沒記

鳳凰城飆114度高溫 熱浪襲美 年死1500人一半是遊民

花事了（四）

郁嘉茵

她發了一個笑臉過去。趙耀又回覆：「明天早上九點半，在你們學校門口見？」

她回：「好的。」

舍友們都不在，宿舍裡只有魏聞一個人。女孩們都趁著周末，出去和男朋友約會了。魏聞累極了，她哪也不想去，把自己扔進床鋪裡，想到明天他們三個人就要再聚到一起，她的心裡竟然有點緊張。

升入高三的第二個星期，魏文靜突然有一天沒有來上課，接下來的幾天也一直都沒有出現。同學們議論紛紛，終於有人忍不住去問了老師，得到了一條爆炸性的消息，魏文靜已經出國了，去了澳洲

魏聞記得自己第一時間就望向了趙耀的方向，他臉色暗沉，半張著嘴，像是被誰當頭潑了一盆冷水。

那天晚上趙耀喝醉了，晚自習剛一下，他就衝出校門，到外面的小超市買了幾瓶啤酒。魏聞找到他的時候，他還坐在學校附近一條後巷的馬路牙子上，身邊杵著幾個空了的酒瓶子。

「趙耀！」魏聞著急地喊，「你瘋了，怎麼喝這麼多酒？！」

她走過去想把趙耀拽起來，可趙耀的力氣大得驚人，魏聞反倒是被一把拽得坐到了趙耀的身邊。

「她走了。」魏聞聽見他這麼說。

「你知道她要走嗎？」他問，他望著魏聞，魏聞注意到他的睫毛濕漉漉的。

魏聞搖了搖頭。

「我覺得自己像個傻子。」趙耀說，「我以為我對她而言，也算得上是親近的人。她要出國的事怎麼樣也會跟我說一聲，可沒想到她竟然會這樣不告而別。原來在她眼裡，我根本什麼也不是，跟其他人沒什麼兩樣。」話落他又憤恨地舉起酒瓶子，狠狠地喝進去一口。

魏聞著急地把酒瓶子奪下來，「你別喝了，你這樣子還怎麼回家？本來就胃不好，你還喝……」

聽見她這麼說，趙耀愣了幾秒鐘，然後他竟然有點委屈地哭了。（四）

澳洲

上一則

赴中習畫功力增 紐約畫家維揚特作品從400元→160萬

下一則

遠足

延伸閱讀

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近

澳洲周六舉辦國會大選 兩黨民調追近
拜登亞洲行啟動印太架構 料將警告中國勿對台採取行動

拜登亞洲行啟動印太架構 料將警告中國勿對台採取行動
另類通膨指標 繞地球一圈看各國五花八門的物價漲跌

另類通膨指標 繞地球一圈看各國五花八門的物價漲跌
拉瓜地亞機場啤酒1罐近28美元 航港局出手管制

拉瓜地亞機場啤酒1罐近28美元 航港局出手管制

熱門新聞

李富城規畫與家人來一趟環島之旅，留下美好旅遊回憶。(記者邱德祥／攝影)

愛妻病逝封閉2年多 李富城對抗失智 打開鬱悶的心

2022-06-14 07:00
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02
吳孟芸∕圖

給母親的信

2022-06-15 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02

我有點想躲他

2022-06-18 02:01

超人氣

更多 >
珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難

珍寶海鮮舫意外沉沒南海 事發地水深逾千米 打撈困難
病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕

病魔總在夜晚來 染疫華女：後遺症比陽性更可怕
為什麼美股今天休市？原因是這個

為什麼美股今天休市？原因是這個
歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失

歐美機場亂成一鍋粥 這家航空總裁：旅遊需求不會消失
俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊

俄州抬頭見「巨大海嘯自屋後襲來」？網友：快逃啊