她發了一個笑臉過去。趙耀又回覆：「明天早上九點半，在你們學校門口見？」

她回：「好的。」

舍友們都不在，宿舍裡只有魏聞一個人。女孩們都趁著周末，出去和男朋友約會了。魏聞累極了，她哪也不想去，把自己扔進床鋪裡，想到明天他們三個人就要再聚到一起，她的心裡竟然有點緊張。

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升入高三的第二個星期，魏文靜突然有一天沒有來上課，接下來的幾天也一直都沒有出現。同學們議論紛紛，終於有人忍不住去問了老師，得到了一條爆炸性的消息，魏文靜已經出國了，去了澳洲 。

魏聞記得自己第一時間就望向了趙耀的方向，他臉色暗沉，半張著嘴，像是被誰當頭潑了一盆冷水。

那天晚上趙耀喝醉了，晚自習剛一下，他就衝出校門，到外面的小超市買了幾瓶啤酒。魏聞找到他的時候，他還坐在學校附近一條後巷的馬路牙子上，身邊杵著幾個空了的酒瓶子。

「趙耀！」魏聞著急地喊，「你瘋了，怎麼喝這麼多酒？！」

她走過去想把趙耀拽起來，可趙耀的力氣大得驚人，魏聞反倒是被一把拽得坐到了趙耀的身邊。

「她走了。」魏聞聽見他這麼說。

「你知道她要走嗎？」他問，他望著魏聞，魏聞注意到他的睫毛濕漉漉的。

魏聞搖了搖頭。

「我覺得自己像個傻子。」趙耀說，「我以為我對她而言，也算得上是親近的人。她要出國的事怎麼樣也會跟我說一聲，可沒想到她竟然會這樣不告而別。原來在她眼裡，我根本什麼也不是，跟其他人沒什麼兩樣。」話落他又憤恨地舉起酒瓶子，狠狠地喝進去一口。

魏聞著急地把酒瓶子奪下來，「你別喝了，你這樣子還怎麼回家？本來就胃不好，你還喝……」

聽見她這麼說，趙耀愣了幾秒鐘，然後他竟然有點委屈地哭了。（四）