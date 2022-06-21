王幼嘉／圖

麻三在洛杉磯華人 社區，也算得上是有頭有臉的人物。小時候出天花，白淨的臉上留下幾粒無法磨滅的麻坑。其實男人臉上有幾粒麻子倒是無妨，反而平添些許男子漢的驃悍和俠氣。可氣的是，這幾粒麻子一邊臉上四顆，且錯落有致地排成一個「口」字，規規整整地點綴在臉上，真是無比卡通和呆萌。麻三在家裡排行老三，從剛進入小學起就得了這個綽號，說起他的本名，真還沒幾個人知道了。

說了這麼多麻三，其實是要引出我們的「飆哥」。洛杉磯的華人社區說大不大、說小不小，同處一座城市，麻三與飆哥之間卻沒有任何交集。他們的認識完全是一種機緣，甚至還有點戲劇的巧合。

麻三兒子去「大華超市」購物，推著購物車，把滿滿的瓜果菜蔬搬放到汽車 尾廂。購物車看看都凊空了，一樣都不曾落下，接著購物車又被另一個大男孩推走。誰也沒有注意，有兩封寄往老家長沙的信就孤零零地落在購物車上。

丟了也就丟了，兩封信本就不是什麼大不了的事情。一個星期之後，郵局送來一個大大的信封，麻三打開來一看，是兩封丟失的信件，還夾著拾得者寫的便箋，大意是：我們都是長沙老鄉，異國他鄉撿到你丟失的信件，真是一次難得的緣分。希望能見個面，今後多聯繫。留下了自己的電話。

他們就約定一個周六下午，在湖南小辣椒餐館見面了……

飆哥始終認為，與麻三的認識太「狗血」，太像電視雷劇編排的情節。假設信件沒有丟失、假設不是被兒子撿到、假設麻三不是長沙老鄉、假設……那劇情反轉，就完全不是現在這個樣子了。

飆哥快人快語，一旦回顧往事，眉宇中總是透著風雪滄桑。飆哥說：「我兄弟三個，數我年紀最小。那年頭一門心思貪玩，哪還有什麼興致讀書？小學六年我就是糊裡糊塗過來的，1962年苦日子剛剛收尾，十三歲那年我就進了工廠。說是學徒，也就是做些跑腿打雜的事情。」

「小辣椒」其他客人都走了，就剩下飆哥和麻三喝著酒，就著幾碟小菜還在神聊。其實飆哥當年過得滿悲摧，主要是他有一個當「國軍」的父親。1949年一聲令下，飆哥的父親與一眾大頭兵擠在大悶艙裡飄洋過海，去了台灣。臨別時連一句道別的話都沒來得及講，從此就天各一方，音訊全無。

飆哥就住在水風井，這裡絕對屬於老長沙的中心地帶。向東大約五百米是小吳門，是老長沙的城門樓子，民國初年因修建環城馬路，大部分城牆被拆除。現在的「小吳門」僅僅只是做為一個地名留存下來了。

飆哥的母親靠著替大戶人家洗衣漿衫、打打零工，賺些零散錢支撐著全家的生活。好在那時的物價還便宜，不求吃飽穿暖，只要糊住孩子的幾張嘴就可以了。

六十年代初期，「出身」還沒那麼強調，於是飆哥三兄弟順勢加入了工人階級隊伍，成了其中響噹噹的分子。全家人都有了工作，日子也逐漸過得活泛起來，瘦小的飆哥也慢慢開始抽條長個了。

有一件事飆哥就老整不明白，他上面的兩個兄弟本事都比他大，進的卻是街辦工廠，就他一個進了區辦大集體。幾年下來，哥幾個車、鉗、刨、銑練得一身好手藝，輪流在附近幾個街辦工廠打「機械流」。這個圈子人頭混熟了，業務都接得手軟。

飆哥學印刷，年紀小，他的存在就像空氣一樣，誰都不把他當作一回事。日子一長，就幫著搞搞搬運。幾年下來，印刷行當的技術活是一點都沒沾邊，倒是在運輸班練得一身好腱子肉。每每把入庫的油墨、紙材碼放好之後，迎著街巷子的穿堂風，飆哥照例是要脫掉上衣涼快涼快。映著夕陽餘暉的光影，那身板、那架式，門衛徐爹抽了一口菸，狠狠地說：「小崽子硬是長大成人了。

在之後很長的一段時間裡，只要是麻三與飆哥在一起、只要話鋒轉到「水風井」這三個字，麻三都要舉起右手：我保證，巷子裡還真的有個印刷廠咧。門臉還不小，牌匾上真的寫著印刷廠，好像還有「美術」其他幾個什麼字。

「其實我不喜歡回憶。」飆哥閒聊時常說，那年頭整個人就渾渾噩噩，有時候回頭一望，真的會傷心、流淚的。（上）