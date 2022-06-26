趙梅英／圖

帶著他的誓言，海天去了國家隊。分開的日子，手機和電郵、明信片和賀卡，熱浪滾滾，載不動彼此的相思情愛。海天每次出國比賽，都不會忘記給沙心發一張明信片。但是他們的愛依然是隱在暗處的花，不敢在陽光下自由開放。

國家隊有規定，隊員不能談戀愛。再說兩個人的年齡都小，鴛鴦冒出頭來，就算不遭棒打，也會遭到詢問和刁難。找一處安靜的角落，享受彼此的牽掛和愛戀，人生再苦也有溫暖的光。

一天訓練下來，海天常會告訴沙心，狀況怎麼樣、感覺怎麼樣，他今天超過了誰、誰在昨天又超過了他。若是成績不好，沙心便柔聲安慰他；若是得了好名次，她與他同樂，兩人還拿著手機同唱一首歌。

沙心自己的苦樂，也會與海天分享，舞團又排練了什麼節目，比如某個大型的舞劇，她跳的領舞。然後又說起一家中外合資的冷飲公司，她接了廣告，半天就拍完了，又輕鬆、又愉快，還掙了五百塊錢。

他在電話那頭沒有吭聲，她忙問怎麼了？他悶悶地說：「你拍了廣告，是不是還要去拍電視，認得一堆大導演、大明星，就不要我了。」

她在電話那頭氣得聲音發抖：「你怎麼那麼傻啊，你怎麼能夠懷疑我？」

他呵呵地笑起來。他一笑，她也不急了，跟著他一起笑，笑聲潺潺，像乾淨透明的快樂小河。

舞團在市場經濟衝擊下，進行了一系列的融資和重建。公司根據市場的需求，要推出一台大型的舞台劇 ，劇名叫《碧海鯊魚》，是根據上世紀五十年代的越劇《追魚》改編的，加了一些現代的元素，比如環保、人與自然。

故事說的是一個現代的漁夫，駕駛快艇到深海捕魚，結果網上來一頭鯊魚，鯊魚苦苦掙扎，流淚向漁夫祈求放生。漁夫為之感動，讓鯊魚回歸大海。一年後，漁夫在航海中遭遇了風暴，船翻了。他以為自己死了，醒來時卻發現自己躺在沙灘上，旁邊是一個美若天仙的女孩。兩個人相愛了，但是漁夫不知道，女孩就是鯊魚變的，鯊魚修煉成精，要報答他的救命之恩。人與精怪相愛，觸犯了天條，遲早要遭懲罰。

鯊魚精飛山越嶺，找到觀音菩薩。菩薩說：我能幫你，但是你必須忍受刻骨刺心的巨痛，因為你的鯊魚皮會一點點剝去。

「剝皮」這齣舞蹈，是整個舞台劇的亮點，對演員的舞蹈功底和表演藝術力，有相當高的要求。那天回家，沙心興致很高、聲音很亮，在電話裡對海天說：「提心吊膽了一個月，總算敲定了，導演讓我出演鯊魚精。」

海天緊跟著就說：「我也有好消息告訴你，隊裡要給我鯊魚皮了。只要穿上鯊魚皮，我對世錦賽信心滿滿。」

鯊魚皮游泳 衣是高科技產品，面料是真空的。歐美的頂尖運動員 ，有贊助商撐著，無不是一人好幾件。鯊魚皮游泳衣阻力小、浮力大，運動員穿上它，成績都有提高。但是鯊魚皮太貴，一件就得上千美元。貴不說，鯊魚皮還嬌氣，只能穿六次，穿到七、八次就進水了、變形了、沒威力了。鯊魚皮穿的時候也頭大，自己不能給自己穿，要四、五個人一起幫忙穿，這一穿就得花上個四十分鐘。

沙心聽了，立刻插嘴道：「什麼鯊魚皮啊，比伺侯皇太后的鳳冠霞帔還要麻煩。」

海天說：「是啊，很寶貴，隊裡也不是人人都能穿。」

沙心說：「我知道，只有能拿金牌的運動員才能穿。」

海天說：「中國男子游泳還沒在世界比賽拿過金牌。」

沙心便說：「我相信你，穿上鯊魚皮肯定能為國爭光，創造歷史。」

海天堅定地說：「會有那麼一天。」

兩人還真跟鯊魚有緣，一個在舞台上要剝去鯊魚皮，一個在水裡要穿上鯊魚皮。穿上鯊魚皮的海天創造了歷史，在世錦賽的兩百米仰泳，他為中國斬獲金牌，男子游泳項目在國際上的第一金。

物以稀為貴，中國不缺金牌，但對開天闢地的第一塊，媒體還是激動，記者們朝海天奔湧而去。海天一夜間就紅了，雖然他還不是奧運冠軍，但是眾多商家看上了他的轟動實效，最重要的一點，他俊朗的五官、健美的體型，給他添了不少粉絲，特別是女粉絲，一群群，一看見他就尖叫。

世錦賽一結束，海天就接了兩個重磅的廣告，一個是名車、一個是名表，拍名表的那個廣告，他的女搭檔是一個眉眼迷人的明星。那明星因為在古裝劇裡演過蜘蛛精，一股子妖媚勁，那個淋漓盡致，網上都叫她蜘蛛精。（三）