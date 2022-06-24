一開始，李靜容沒有意識到這一點，有一天的早點給曹正河煮了茶葉蛋。可鍋蓋一掀開，茶葉的氣息伴隨著其他佐料的味道飄出來，曹正河當場臉色蒼白，捂住嘴，衝進了衛生間。

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鄧曉芸是曹正河在職校學習中式麵點的時候認識的。教他的師傅姓汪，人很好，在學校教課之餘，自己也和老婆經營著一家拉麵館。拉麵館在建陽路，離批發市場很近，生意很火，附近的很多攤販都會來拉麵館裡吃飯。

在學校裡，曹正河是學麵點最用心的一個，包子、餃子 、花捲、鍋盔、喜餅、千層餅、拉麵都學得不錯。正巧當時拉麵館裡的一個夥計被家裡人召回老家去結婚，麵館裡缺個幫手，汪師傅就叫曹正河過來頂了這個空缺。

鄧曉芸在批發市場裡給人賣襪子，攤位不大，連帶她和老闆娘在內，也就是三個人。她的弟弟鄧曉光在附近的建陽路小學上三年級，放學了他不回家，就來市場裡找姊姊。姊姊在顧攤子的時候，他就趴在攤子下面的水泥地上寫作業，肚子餓了，姊姊就給十塊錢讓去買倆包子打發。

鄧曉光經常去老汪家的麵館買麵，每次都是買兩份，但要求打包的時候分成三份裝。老汪問他為什麼，他說他和姊姊一人一份，剩下的一份給爸爸。

鄧曉芸姊弟倆的媽媽死得早，前幾年父親跑車的時候，疲勞駕駛出了車禍 。丟了工作不說，還賠了公司一筆錢，自己也癱瘓了。鄧曉芸高中沒念完就輟學了。

曹正河挺同情這對姊弟。老汪每天管他兩頓飯，吃的就是店裡的麵食。曹正河只要見到鄧曉光來買飯，就會從自己的飯裡省下一個饅頭或一張煎餅，讓孩子帶回去吃。（五六）