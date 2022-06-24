我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平7．1將出席香港回歸慶典 傳可能乘高鐵到訪

戲劇化…意外懷孕的羅訴韋德案原告 後來竟為錢反墮胎

殺死星河（五六）

桑文鶴

一開始，李靜容沒有意識到這一點，有一天的早點給曹正河煮了茶葉蛋。可鍋蓋一掀開，茶葉的氣息伴隨著其他佐料的味道飄出來，曹正河當場臉色蒼白，捂住嘴，衝進了衛生間。

14

鄧曉芸是曹正河在職校學習中式麵點的時候認識的。教他的師傅姓汪，人很好，在學校教課之餘，自己也和老婆經營著一家拉麵館。拉麵館在建陽路，離批發市場很近，生意很火，附近的很多攤販都會來拉麵館裡吃飯。

在學校裡，曹正河是學麵點最用心的一個，包子、餃子、花捲、鍋盔、喜餅、千層餅、拉麵都學得不錯。正巧當時拉麵館裡的一個夥計被家裡人召回老家去結婚，麵館裡缺個幫手，汪師傅就叫曹正河過來頂了這個空缺。

鄧曉芸在批發市場裡給人賣襪子，攤位不大，連帶她和老闆娘在內，也就是三個人。她的弟弟鄧曉光在附近的建陽路小學上三年級，放學了他不回家，就來市場裡找姊姊。姊姊在顧攤子的時候，他就趴在攤子下面的水泥地上寫作業，肚子餓了，姊姊就給十塊錢讓去買倆包子打發。

鄧曉光經常去老汪家的麵館買麵，每次都是買兩份，但要求打包的時候分成三份裝。老汪問他為什麼，他說他和姊姊一人一份，剩下的一份給爸爸。

鄧曉芸姊弟倆的媽媽死得早，前幾年父親跑車的時候，疲勞駕駛出了車禍。丟了工作不說，還賠了公司一筆錢，自己也癱瘓了。鄧曉芸高中沒念完就輟學了。

曹正河挺同情這對姊弟。老汪每天管他兩頓飯，吃的就是店裡的麵食。曹正河只要見到鄧曉光來買飯，就會從自己的飯裡省下一個饅頭或一張煎餅，讓孩子帶回去吃。（五六）

車禍 餃子

上一則

老祖宗文物（下）

下一則

釣魚

延伸閱讀

殺死星河（一九）

殺死星河（一九）
殺死星河（一八）

殺死星河（一八）
殺死星河（一五）

殺死星河（一五）
殺死星河（一四）

殺死星河（一四）

熱門新聞

2016年，鈞姨在緬因州海邊。(李竹青提供)

世界OnAir／姊妹分離33載 華裔教授新書揭國共內戰傷疤

2022-06-21 17:09
乾隆印章「得遂初心」在巴黎蘇富比「亞洲藝術」專場中拍出221萬歐元，是原估價的18倍。（圖：蘇富比提供）

發誓當皇帝不能比康熙久 一枚印章見證乾隆的心口不一

2022-06-19 22:35
紐約27歲畫家安娜・維揚特，去了中國美術學院進修後，回美功力大增，畫作售價一飛衝天。(取自Instagram)

赴中習畫後 紐約女畫家作品400元漲到160萬 但傳出八卦…

2022-06-20 23:11
吳孟芸∕圖

母親的警言

2022-06-18 02:02

別亦難

2022-06-19 02:02
台南市美術館「亞洲的地獄與幽魂」周六即將登場，先前殭屍照片曝光引起轟動。(取材自台南美術館臉書粉專)

「地獄展」嚇人 台南美術館禁止遊客帶糯米、桃木劍

2022-06-22 20:51

超人氣

更多 >
世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招
最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效

最高法院推翻羅訴韋德案 半世紀憲法保障墮胎權失效
證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點

證人爆料：伊凡卡前後說詞矛盾 成國會暴動調查重點
「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤

「美國倒退150年」 拜登批最高法院決定是悲劇錯誤
是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案

是這五位保守派大法官 讚成推翻羅訴韋德案